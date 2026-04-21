PREPAREM-SE, CONCURSEIROS! Concurso da Guarda Municipal de Sobral - 220 vagas autorizadas!

Novidade importante sobre o Concurso GCM Sobral CE! O Prefeito de Oscar Rodrigues afirmou que autorizou novo concurso público com 220 vagas para a Guarda Municipal.
O anúncio foi feito durante a 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, em 2 de fevereiro de 2026.
“Autorizei um concurso público para 220 novos Guardas para Sobral. Assim, a gente começa a trabalhar na segurança em prol de todos sobralenses“, confirmou.
Assim, as oportunidades serão para o cargo de Guarda Civil Municipal.
O último edital GCM Sobral CE ofertou 33 vagas para provimento imediato, além de formação para cadastro reserva. O edital foi publicado no ano de 2021 e organizado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Requisitos para o cargo
De acordo com o último edital, para investir no cargo de Guarda Civil, é necessário:
- ter no mínimo 18 (dezoito) anos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição ao Concurso Público.
- encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
- apresentar certificado de conclusão de ensino médio ou de maior escolaridade, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo órgão competente, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento;
- ter estatura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para mulheres e 1,62m (um metro e sessenta e dois centímetros) para homens, de conformidade com o inciso VI do Art. 11 da Lei Municipal Ni’ 818, de 02 de maio de 2008;
- ser apto na Avaliação de Capacidade Física;
- ser apto na Avaliação Psicológica;
- ter sido aprovado no Curso de Formação Profissional de Guarda Civil Municipal de 2ª Classe; entre outros.
DETALHE: VENDEMOS SIMULADOS - PREVISÃO DO EDITAL JUNHO/JULHO
DISCIPLINAS COBRADAS NO ÚLTIMO CERTAME
A prova objetiva cobrou basicamente:
- Língua Portuguesa
- Direito Constitucional
- Direito Administrativo
- Direito Penal
- Código de Processo Penal
- Direito Civil
- Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
- Direitos Humanos
- Legislação Municipal de Sobral
- Legislação Especial
Contato: (88) 992188174 (Só WhatsApp)
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