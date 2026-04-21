PREPAREM-SE, CONCURSEIROS! Concurso da Guarda Municipal de Sobral - 220 vagas autorizadas!

Novidade importante sobre o Concurso GCM Sobral CE! O Prefeito de Oscar Rodrigues afirmou que autorizou novo concurso público com 220 vagas para a Guarda Municipal.





O anúncio foi feito durante a 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, em 2 de fevereiro de 2026.





“Autorizei um concurso público para 220 novos Guardas para Sobral. Assim, a gente começa a trabalhar na segurança em prol de todos sobralenses“, confirmou.





Assim, as oportunidades serão para o cargo de Guarda Civil Municipal.





O último edital GCM Sobral CE ofertou 33 vagas para provimento imediato, além de formação para cadastro reserva. O edital foi publicado no ano de 2021 e organizado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).









Requisitos para o cargo





De acordo com o último edital, para investir no cargo de Guarda Civil, é necessário:

ter no mínimo 18 (dezoito) anos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição ao Concurso Público.

encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

apresentar certificado de conclusão de ensino médio ou de maior escolaridade, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo órgão competente, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento;

ter estatura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para mulheres e 1,62m (um metro e sessenta e dois centímetros) para homens, de conformidade com o inciso VI do Art. 11 da Lei Municipal Ni’ 818, de 02 de maio de 2008;

ser apto na Avaliação de Capacidade Física;

ser apto na Avaliação Psicológica;

ter sido aprovado no Curso de Formação Profissional de Guarda Civil Municipal de 2ª Classe; entre outros.





DETALHE: VENDEMOS SIMULADOS - PREVISÃO DO EDITAL JUNHO/JULHO



