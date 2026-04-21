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terça-feira, 21 de abril de 2026

PREPAREM-SE, CONCURSEIROS! Concurso da Guarda Municipal de Sobral - 220 vagas autorizadas!

terça-feira, abril 21, 2026  Nenhum comentário

Novidade importante sobre o Concurso GCM Sobral CE! O Prefeito de Oscar Rodrigues afirmou que autorizou novo concurso público com 220 vagas para a Guarda Municipal.

O anúncio foi feito durante a 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, em 2 de fevereiro de 2026.

“Autorizei um concurso público para 220 novos Guardas para Sobral. Assim, a gente começa a trabalhar na segurança em prol de todos sobralenses“, confirmou.

Assim, as oportunidades serão para o cargo de Guarda Civil Municipal.

O último edital GCM Sobral CE ofertou 33 vagas para provimento imediato, além de formação para cadastro reserva. O edital foi publicado no ano de 2021 e organizado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).


Requisitos para o cargo

De acordo com o último edital, para investir no cargo de Guarda Civil, é necessário:
  • ter no mínimo 18 (dezoito) anos e, no máximo, 35 (trinta e cinco) anos completos na data de inscrição ao Concurso Público.
  • encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
  • apresentar certificado de conclusão de ensino médio ou de maior escolaridade, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo órgão competente, comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento;
  • ter estatura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para mulheres e 1,62m (um metro e sessenta e dois centímetros) para homens, de conformidade com o inciso VI do Art. 11 da Lei Municipal Ni’ 818, de 02 de maio de 2008;
  • ser apto na Avaliação de Capacidade Física;
  • ser apto na Avaliação Psicológica;
  • ter sido aprovado no Curso de Formação Profissional de Guarda Civil Municipal de 2ª Classe; entre outros.

DETALHE: VENDEMOS SIMULADOS - PREVISÃO DO EDITAL JUNHO/JULHO

DISCIPLINAS COBRADAS NO ÚLTIMO CERTAME

A prova objetiva cobrou basicamente:

  • Língua Portuguesa
  • Direito Constitucional
  • Direito Administrativo
  • Direito Penal
  • Código de Processo Penal
  • Direito Civil
  • Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
  • Direitos Humanos
  • Legislação Municipal de Sobral
  • Legislação Especial 
Contato: (88) 992188174 (Só WhatsApp)

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