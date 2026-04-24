OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL: 67 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL! CONFIRA AGORA

O SINE/IDT de Sobral está com 67 oportunidades de trabalho abertas, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. Se você está em busca de uma colocação no mercado, essa pode ser a sua chance!

📌 Vagas gerais (57 oportunidades)

Agente funerário — 01 vaga

Ajudante de açougueiro (comércio) — 01 vaga

Ajudante de motorista — 01 vaga

Assessor de microcrédito — 01 vaga

Atendente de lanchonete — 02 vagas

Auxiliar de cozinha — 04 vagas

Auxiliar de limpeza — 01 vaga

Auxiliar de linha de produção — 01 vaga

Auxiliar de logística — 02 vagas

Auxiliar de manutenção de edifícios — 01 vaga

Camareira de hotel — 01 vaga

Confeiteiro — 01 vaga

Conferente de logística — 01 vaga

Consultor de vendas — 05 vagas

Costureira em geral — 02 vagas

Cozinheiro geral — 01 vaga

Cuidador de idosos domiciliar — 01 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais — 01 vaga

Enfermeiro — 02 vagas

Estoquista — 01 vaga

Fiscal de prevenção de perdas — 01 vaga

Garçom — 01 vaga

Gerente comercial — 01 vaga

Impressor gráfico manual — 01 vaga

Impressor serigráfico — 02 vagas

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga

Marceneiro — 01 vaga

Motofretista — 01 vaga

Motorista carreteiro — 01 vaga

Motorista entregador — 01 vaga

Nutricionista — 01 vaga

Operador de caixa — 02 vagas

Operador de pá carregadeira — 01 vaga

Recepcionista, em geral — 01 vaga

Salgadeiro — 01 vaga

Subgerente de loja (operações comerciais) — 01 vaga

Supervisor de vendas comercial — 01 vaga

Técnico de enfermagem — 01 vaga

Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga

Vendedor de comércio varejista — 01 vaga

Vendedor de consórcio — 01 vaga

Vendedor interno — 02 vagas

Vendedor pracista — 01 vaga

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 10 oportunidades

Auxiliar administrativo — 01 vaga

Repositor em supermercados — 01 vaga

Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas

Vendedor interno — 02 vagas