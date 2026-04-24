OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL: 67 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL! CONFIRA AGORA

O SINE/IDT de Sobral está com 67 oportunidades de trabalho abertas, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. Se você está em busca de uma colocação no mercado, essa pode ser a sua chance!
📌 Vagas gerais (57 oportunidades)
- Agente funerário — 01 vaga
- Ajudante de açougueiro (comércio) — 01 vaga
- Ajudante de motorista — 01 vaga
- Assessor de microcrédito — 01 vaga
- Atendente de lanchonete — 02 vagas
- Auxiliar de cozinha — 04 vagas
- Auxiliar de limpeza — 01 vaga
- Auxiliar de linha de produção — 01 vaga
- Auxiliar de logística — 02 vagas
- Auxiliar de manutenção de edifícios — 01 vaga
- Camareira de hotel — 01 vaga
- Confeiteiro — 01 vaga
- Conferente de logística — 01 vaga
- Consultor de vendas — 05 vagas
- Costureira em geral — 02 vagas
- Cozinheiro geral — 01 vaga
- Cuidador de idosos domiciliar — 01 vaga
- Empregado doméstico nos serviços gerais — 01 vaga
- Enfermeiro — 02 vagas
- Estoquista — 01 vaga
- Fiscal de prevenção de perdas — 01 vaga
- Garçom — 01 vaga
- Gerente comercial — 01 vaga
- Impressor gráfico manual — 01 vaga
- Impressor serigráfico — 02 vagas
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
- Marceneiro — 01 vaga
- Motofretista — 01 vaga
- Motorista carreteiro — 01 vaga
- Motorista entregador — 01 vaga
- Nutricionista — 01 vaga
- Operador de caixa — 02 vagas
- Operador de pá carregadeira — 01 vaga
- Recepcionista, em geral — 01 vaga
- Salgadeiro — 01 vaga
- Subgerente de loja (operações comerciais) — 01 vaga
- Supervisor de vendas comercial — 01 vaga
- Técnico de enfermagem — 01 vaga
- Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
- Vendedor de comércio varejista — 01 vaga
- Vendedor de consórcio — 01 vaga
- Vendedor interno — 02 vagas
- Vendedor pracista — 01 vaga
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 10 oportunidades
- Auxiliar administrativo — 01 vaga
- Repositor em supermercados — 01 vaga
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas
- Vendedor interno — 02 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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