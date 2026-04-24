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sexta-feira, 24 de abril de 2026

OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL: 67 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL! CONFIRA AGORA

sexta-feira, abril 24, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 67 oportunidades de trabalho abertas, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. Se você está em busca de uma colocação no mercado, essa pode ser a sua chance!

📌 Vagas gerais (57 oportunidades)

  • Agente funerário — 01 vaga
  • Ajudante de açougueiro (comércio) — 01 vaga
  • Ajudante de motorista — 01 vaga
  • Assessor de microcrédito — 01 vaga
  • Atendente de lanchonete — 02 vagas
  • Auxiliar de cozinha — 04 vagas
  • Auxiliar de limpeza — 01 vaga
  • Auxiliar de linha de produção — 01 vaga
  • Auxiliar de logística — 02 vagas
  • Auxiliar de manutenção de edifícios — 01 vaga
  • Camareira de hotel — 01 vaga
  • Confeiteiro — 01 vaga
  • Conferente de logística — 01 vaga
  • Consultor de vendas — 05 vagas
  • Costureira em geral — 02 vagas
  • Cozinheiro geral — 01 vaga
  • Cuidador de idosos domiciliar — 01 vaga
  • Empregado doméstico nos serviços gerais — 01 vaga
  • Enfermeiro — 02 vagas
  • Estoquista — 01 vaga
  • Fiscal de prevenção de perdas — 01 vaga
  • Garçom — 01 vaga
  • Gerente comercial — 01 vaga
  • Impressor gráfico manual — 01 vaga
  • Impressor serigráfico — 02 vagas
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados — 01 vaga
  • Marceneiro — 01 vaga
  • Motofretista — 01 vaga
  • Motorista carreteiro — 01 vaga
  • Motorista entregador — 01 vaga
  • Nutricionista — 01 vaga
  • Operador de caixa — 02 vagas
  • Operador de pá carregadeira — 01 vaga
  • Recepcionista, em geral — 01 vaga
  • Salgadeiro — 01 vaga
  • Subgerente de loja (operações comerciais) — 01 vaga
  • Supervisor de vendas comercial — 01 vaga
  • Técnico de enfermagem — 01 vaga
  • Técnico de operações de telecomunicações — 01 vaga
  • Vendedor de comércio varejista — 01 vaga
  • Vendedor de consórcio — 01 vaga
  • Vendedor interno — 02 vagas
  • Vendedor pracista — 01 vaga

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 10 oportunidades

  • Auxiliar administrativo — 01 vaga
  • Repositor em supermercados — 01 vaga
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas — 06 vagas
  • Vendedor interno — 02 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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