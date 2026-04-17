SINE/IDT Sobral divulga 97 vagas de emprego nesta sexta, dia 17

O SINE/IDT de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas, totalizando 97 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades contemplam tanto o público em geral quanto Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira algumas das vagas disponíveis para o público em geral:

Açougueiro (03)

Analista contábil (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de lanchonete (01)

Atendente de lojas (03)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de linha de produção (02)

Balconista de açougue (04)

Camareira de hotel (01)

Confeiteiro (01)

Consultor de vendas (05)

Cozinheiro geral (02)

Cuidador de idosos domiciliar (01)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico (01)

Enfermeiro (01)

Engenheiro civil (01)

Estoquista (01)

Garçom (01)

Gerente de restaurante (01)

Impressor gráfico manual (01)

Marceneiro (01)

Nutricionista (01)

Operador de caixa (01)

Operador de vendas (02)

Promotor de vendas (05)

Recepcionista atendente (02)

Recepcionista em geral (01)

Salgadeiro (01)

Subgerente de loja (01)

Supervisor de vendas (01)

Técnico de telecomunicações (01)

Técnico de refrigeração (01)

Vendedor interno (02)

Vendedor pracista (01)

Total: 55 vagas

Já para Pessoas com Deficiência (PCD), estão sendo ofertadas 42 vagas, com destaque para:

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de estoque (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

Empacotador (01)

Operador de caixa (01)

Repositor em supermercados (01)

Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)

Vendedor interno (01)

Total: 42 vagas