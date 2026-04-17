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sexta-feira, 17 de abril de 2026

SINE/IDT Sobral divulga 97 vagas de emprego nesta sexta, dia 17

sexta-feira, abril 17, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas, totalizando 97 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades contemplam tanto o público em geral quanto Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira algumas das vagas disponíveis para o público em geral:

  • Açougueiro (03)
  • Analista contábil (01)
  • Assessor de microcrédito (01)
  • Atendente de lanchonete (01)
  • Atendente de lojas (03)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de linha de produção (02)
  • Balconista de açougue (04)
  • Camareira de hotel (01)
  • Confeiteiro (01)
  • Consultor de vendas (05)
  • Cozinheiro geral (02)
  • Cuidador de idosos domiciliar (01)
  • Eletricista auxiliar (01)
  • Empregado doméstico (01)
  • Enfermeiro (01)
  • Engenheiro civil (01)
  • Estoquista (01)
  • Garçom (01)
  • Gerente de restaurante (01)
  • Impressor gráfico manual (01)
  • Marceneiro (01)
  • Nutricionista (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Operador de vendas (02)
  • Promotor de vendas (05)
  • Recepcionista atendente (02)
  • Recepcionista em geral (01)
  • Salgadeiro (01)
  • Subgerente de loja (01)
  • Supervisor de vendas (01)
  • Técnico de telecomunicações (01)
  • Técnico de refrigeração (01)
  • Vendedor interno (02)
  • Vendedor pracista (01)

Total: 55 vagas

Já para Pessoas com Deficiência (PCD), estão sendo ofertadas 42 vagas, com destaque para:

  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de estoque (01)
  • Auxiliar de linha de produção (30)
  • Empacotador (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Repositor em supermercados (01)
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
  • Vendedor interno (01)

Total: 42 vagas

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