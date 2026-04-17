SINE/IDT Sobral divulga 97 vagas de emprego nesta sexta, dia 17

O SINE/IDT de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas, totalizando 97 vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As oportunidades contemplam tanto o público em geral quanto Pessoas com Deficiência (PCD).
Confira algumas das vagas disponíveis para o público em geral:
- Açougueiro (03)
- Analista contábil (01)
- Assessor de microcrédito (01)
- Atendente de lanchonete (01)
- Atendente de lojas (03)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de linha de produção (02)
- Balconista de açougue (04)
- Camareira de hotel (01)
- Confeiteiro (01)
- Consultor de vendas (05)
- Cozinheiro geral (02)
- Cuidador de idosos domiciliar (01)
- Eletricista auxiliar (01)
- Empregado doméstico (01)
- Enfermeiro (01)
- Engenheiro civil (01)
- Estoquista (01)
- Garçom (01)
- Gerente de restaurante (01)
- Impressor gráfico manual (01)
- Marceneiro (01)
- Nutricionista (01)
- Operador de caixa (01)
- Operador de vendas (02)
- Promotor de vendas (05)
- Recepcionista atendente (02)
- Recepcionista em geral (01)
- Salgadeiro (01)
- Subgerente de loja (01)
- Supervisor de vendas (01)
- Técnico de telecomunicações (01)
- Técnico de refrigeração (01)
- Vendedor interno (02)
- Vendedor pracista (01)
Total: 55 vagas
Já para Pessoas com Deficiência (PCD), estão sendo ofertadas 42 vagas, com destaque para:
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de estoque (01)
- Auxiliar de linha de produção (30)
- Empacotador (01)
- Operador de caixa (01)
- Repositor em supermercados (01)
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
- Vendedor interno (01)
Total: 42 vagas
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