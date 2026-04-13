Forquilha se prepara para a 1ª Corrida Thayane Melo com esporte, música e grande estrutura

O município de Forquilha já está em clima de expectativa para a realização da 1ª Corrida Thayane Melo, que promete movimentar a cidade com uma programação esportiva e de entretenimento.





As inscrições já estão abertas, e o evento vai muito além de uma simples corrida. A proposta é oferecer uma experiência completa aos participantes, com percursos de 5 km e 10 km, além de premiação em dinheiro, medalhas e troféus para os destaques.





A programação inclui ainda um momento de celebração após a corrida, com apresentação do grupo Ginga Samba, garantindo animação para atletas e público presente.





A corrida está marcada para o dia 13 de junho, a partir das 17h, em Forquilha, e deve contar com uma estrutura de grande porte, reforçando a expectativa de um dos maiores eventos esportivos locais.





Os interessados devem se apressar, já que o primeiro lote de inscrições já está disponível e as vagas são limitadas.



