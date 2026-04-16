Ministro Guimarães afirma ter sido impedido de disputar vaga ao Senado: “não deixaram”

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), José Guimarães, afirmou que foi impedido de disputar uma vaga no Senado. "Não deixaram", disse. A declaração foi dada durante conversa com jornalistas, nesta quinta-feira (16), em Brasília.





Guimarães relatou que vinha se preparando para a candidatura com o objetivo de contribuir em um eventual segundo governo do presidente Lula no Senado. Ele avaliou que sua atuação na Câmara dos Deputados já estava encerrada e que pretendia seguir tratando dos mesmos temas na outra Casa legislativa.





"Essa minha desistência foi muito doída, porque eu me preparei para ser senador da República. Não por um projeto pessoal, mas para ajudar em um eventual segundo governo do presidente Lula no Senado Federal. A minha contribuição na Câmara já estava encerrada. Eu queria ir para o Senado para ajudar", afirmou.





Guimarães afirmou ainda que atendeu a um apelo do presidente Lula para não seguir na disputa, classificando o pedido como "irrecusável". Segundo ele, a decisão foi tomada de forma consciente, apesar de ter sido marcada por dificuldades nos bastidores e impactos pessoais.





Fonte: CN7