Câmeras registram tentativa de e3tupro interrompida por policial militar de folga

Mulher foi encurralada em rua do bairro Jardim São Luiz; suspeito foi preso e levado à delegacia.

Uma tentativa de violência sexual contra uma mulher foi interrompida por um policial militar de folga na madrugada desta sexta-feira (29), em Cáceres (218 km de Cuiabá). A ocorrência foi registrada no bairro Jardim São Luiz e parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança.





As imagens mostram o momento em que o suspeito, de 33 anos, aborda a vítima em via pública. Durante a abordagem, a mulher tenta se desvencilhar enquanto pede para que o homem se afaste. Em seguida, ela tenta escapar, mas acaba sendo encurralada próximo a uma parede.





Pouco depois, um homem armado aparece nas imagens e intervém na situação. Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, trata-se de um policial militar que reside nas proximidades e percebeu a movimentação suspeita, realizando a abordagem inicial.





Segundo a Polícia Militar, ao notar a presença do policial, o suspeito tentou fugir, porém foi detido após a chegada de equipes acionadas por testemunhas.





Relatos de testemunhas apontam que a vítima vive em situação de rua e possui deficiência mental. Após o atendimento da ocorrência, ela deixou o local antes de ser encaminhada para exames periciais e não foi localizada.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cáceres. Ainda conforme a PM, ele possui 57 registros criminais anteriores, incluindo ocorrências por furto, receptação, ameaça, lesão corporal, violação de domicílio e estupro.





Via portal Folha do Estado