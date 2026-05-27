Mulher é empurrada de penhasco pelo marido e se agarra em arbustos para não morrer

Uma mulher de 41 anos foi resgatada com vida após ser jogada de um penhasco pelo ex-marido no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O caso ocorreu após a vítima permanecer desaparecida por cerca de 24 horas até ser localizada por equipes de busca e salvamento.





Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, a mulher, identificada como Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, foi encontrada agarrada a um arbusto em uma área de difícil acesso, cerca de 50 metros abaixo do ponto de onde teria sido arremessada.





A operação de resgate mobilizou aproximadamente 20 militares e contou com o apoio de um helicóptero da corporação, além de técnicas de salvamento em altura. Após ser retirada do local, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda na região e foi encaminhada para atendimento médico em Belo Horizonte. Via portal Folha do Estado