Homem é morto a tiros no Residencial Nova Caiçara; Sobral registra o 31º homicídio de 2026

Um homicídio foi registrado nas primeiras horas da madrugada deste sábado (6) no Residencial Nova Caiçara, em Sobral. O crime ocorreu nas proximidades da "Praça Mais Infância" e mobilizou equipes das forças de segurança.





De acordo com informações, moradores relataram ter ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo. Após os tiros, uma pessoa foi encontrada caída ao solo. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais. A vítima foi identificada como Leandro Rodrigues, 35 anos.





A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos periciais. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para realizar os levantamentos no local e providenciar a remoção do corpo para exames cadavéricos.





Com este caso, Sobral chega à marca de 31 homicídios dolosos registrados em 2026. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação e deverá apurar a motivação do crime, bem como identificar e localizar os autores do assassinato. Com Sobral Online