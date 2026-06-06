Tr4gédia na BR-222: colisão violenta mata casal de idosos neste sábado

Um grave acidente de trânsito registrado neste sábado (6) deixou um casal de idosos morto em um trecho da BR 222. As vítimas estavam em uma motocicleta quando colidiram com um veículo de passeio modelo HB20 que trafegava no sentido contrário da rodovia.





Segundo informações repassadas pelo motorista do automóvel, o casal seguia em direção ao Assaí, quando teria tentado acessar um atalho, atravessando a pista. Neste momento, ocorreu a colisão, que resultou em um impacto de grande violência.





Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e permanecem no local realizando o controle do trânsito, que segue parcialmente interditado. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estiveram na ocorrência prestando atendimento e apoio às ações de resgate.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizou os procedimentos periciais e a remoção dos corpos. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A identidade das vítimas ainda não havia sido oficialmente divulgada até o fechamento desta matéria.





Com informações do portal Sobrla Online