Criminosos fazem arrastão em obra no bairro Renato Parente, em Sobral

Uma obra localizada no bairro Renato Parente, em Sobral, foi alvo da ação de criminosos na noite desta quinta-feira (4). Os suspeitos invadiram o local e realizaram um verdadeiro arrastão, levando diversos materiais e causando um grande prejuízo ao proprietário.





De acordo com informações, os criminosos demonstraram planejamento durante a ação. Para acessar as instalações da obra, eles chegaram a utilizar um andaime, facilitando a invasão do imóvel e a retirada dos materiais. Ao chegar ao local, o responsável pela construção constatou que vários itens haviam sido furtados, evidenciando a dimensão do crime.





Moradores da região afirmam que casos de arrombamentos e furtos têm sido frequentes no bairro, gerando preocupação e sensação de insegurança entre a população. Diante da situação, os residentes cobram um reforço no policiamento ostensivo e ações mais efetivas de segurança para coibir a atuação dos criminosos.





A comunidade destaca que a presença mais constante das forças de segurança pode contribuir para reduzir a incidência desses delitos e garantir mais tranquilidade aos moradores e trabalhadores da área. Segundo os moradores, os arrombamentos têm sido constantes, o que aumenta o temor de que novos crimes ocorram na região.





O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que buscarão identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os materiais furtados. Enquanto isso, a população segue pedindo providências para evitar que novos arrombamentos ocorram no bairro Renato Parente.