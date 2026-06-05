Menina de 5 anos filma irmão sendo espancado pela mãe porque ele não conseguia aprender as sílabas

Um registro perturbador de violência infantil está gerando revolta e mobilização nas redes sociais nesta sexta-feira (5/6). O caso, que de acordo com as informações preliminares ocorreu na cidade de Manaus (AM), escancara uma rotina de abusos físicos e psicológicos disfarçada de momento de estudo.





Nas imagens, uma mãe espanca brutalmente o filho de 7 anos por ele não conseguir juntar sílabas e ler palavras básicas, e o registro só foi possível graças a uma atitude desesperada da irmã da vítima, de apenas 5 anos.









A Dinâmica do Abuso





O vídeo documenta o que deveria ser um auxílio em uma lição de casa, mas que se transformou em uma sessão de terror para a criança. O menino, visivelmente tenso e amedrontado, segura um papel com sílabas. Fora do quadro, a voz da mãe domina o ambiente com exigências agressivas.





Ao errar ou gaguejar a junção das letras, a criança é punida. A gravação captura os seguintes elementos de violência:





Terror Psicológico e Xingamentos: A mãe grita repetidamente e utiliza palavrões para coagir o menino a ler. “B com I, p*rra!”, dispara a mulher em um dos momentos de fúria.





Agressão Física Clara: O áudio registra o som de tapas estalados, fazendo o menino se encolher.





Ameaças de Morte: No ápice do descontrole, no final do vídeo, a mulher avança sobre a criança no enquadramento da câmera, desferindo empurrões e pancadas enquanto profere a frase: “Vontade de te matar de tanta porrada”. Ela finaliza mandando o menino dormir, ameaçando bater mais caso ele tire nota baixa na escola.









O Pedido de Socorro da Irmã Caçula





O detalhe que mais chama a atenção na tragédia familiar é a autoria da gravação. O celular foi posicionado e deixado gravando pela irmã mais nova do menino.





A atitude da criança de 5 anos de documentar a cena e entregar as imagens aos avós paternos evidencia não apenas o instinto de proteção com o irmão, mas também indica que a violência era um padrão recorrente e previsível dentro da residência.









Risco de Perda da Guarda





Com o material viralizando nas redes sociais, as autoridades devem ser acionadas rapidamente. A mãe pode perder a guarda definitiva das duas crianças.





Vídeos dessa natureza servem como provas materiais irrefutáveis para a Polícia Civil e para a Justiça da Infância e da Juventude, justificando a retirada imediata dos menores do ambiente de risco iminente. A expectativa é que os avós paternos, receptores da denúncia feita pela neta, assumam a guarda e a proteção integral dos irmãos.









Como denunciar:





A violência contra crianças e adolescentes é crime. Casos de agressão, maus-tratos ou negligência podem e devem ser denunciados por qualquer cidadão.

Ligue para o Disque 100 (Direitos Humanos) – O serviço é gratuito, anônimo e funciona 24 horas.

Acione o Conselho Tutelar da sua região. Em situações de urgência e violência acontecendo no momento, ligue para a Polícia Militar (190).





Via portal CM7