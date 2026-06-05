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sexta-feira, 5 de junho de 2026

Menina de 5 anos filma irmão sendo espancado pela mãe porque ele não conseguia aprender as sílabas

sexta-feira, junho 05, 2026  Nenhum comentário

Um registro perturbador de violência infantil está gerando revolta e mobilização nas redes sociais nesta sexta-feira (5/6). O caso, que de acordo com as informações preliminares ocorreu na cidade de Manaus (AM), escancara uma rotina de abusos físicos e psicológicos disfarçada de momento de estudo. 

Nas imagens, uma mãe espanca brutalmente o filho de 7 anos por ele não conseguir juntar sílabas e ler palavras básicas, e o registro só foi possível graças a uma atitude desesperada da irmã da vítima, de apenas 5 anos.


A Dinâmica do Abuso 

O vídeo documenta o que deveria ser um auxílio em uma lição de casa, mas que se transformou em uma sessão de terror para a criança. O menino, visivelmente tenso e amedrontado, segura um papel com sílabas. Fora do quadro, a voz da mãe domina o ambiente com exigências agressivas. 

Ao errar ou gaguejar a junção das letras, a criança é punida. A gravação captura os seguintes elementos de violência: 

Terror Psicológico e Xingamentos: A mãe grita repetidamente e utiliza palavrões para coagir o menino a ler. “B com I, p*rra!”, dispara a mulher em um dos momentos de fúria. 

Agressão Física Clara: O áudio registra o som de tapas estalados, fazendo o menino se encolher. 

Ameaças de Morte: No ápice do descontrole, no final do vídeo, a mulher avança sobre a criança no enquadramento da câmera, desferindo empurrões e pancadas enquanto profere a frase: “Vontade de te matar de tanta porrada”. Ela finaliza mandando o menino dormir, ameaçando bater mais caso ele tire nota baixa na escola. 


O Pedido de Socorro da Irmã Caçula 

O detalhe que mais chama a atenção na tragédia familiar é a autoria da gravação. O celular foi posicionado e deixado gravando pela irmã mais nova do menino.

A atitude da criança de 5 anos de documentar a cena e entregar as imagens aos avós paternos evidencia não apenas o instinto de proteção com o irmão, mas também indica que a violência era um padrão recorrente e previsível dentro da residência. 


Risco de Perda da Guarda 

Com o material viralizando nas redes sociais, as autoridades devem ser acionadas rapidamente. A mãe pode perder a guarda definitiva das duas crianças. 

Vídeos dessa natureza servem como provas materiais irrefutáveis para a Polícia Civil e para a Justiça da Infância e da Juventude, justificando a retirada imediata dos menores do ambiente de risco iminente. A expectativa é que os avós paternos, receptores da denúncia feita pela neta, assumam a guarda e a proteção integral dos irmãos. 


Como denunciar: 

A violência contra crianças e adolescentes é crime. Casos de agressão, maus-tratos ou negligência podem e devem ser denunciados por qualquer cidadão. 
  • Ligue para o Disque 100 (Direitos Humanos) – O serviço é gratuito, anônimo e funciona 24 horas. 
Acione o Conselho Tutelar da sua região. Em situações de urgência e violência acontecendo no momento, ligue para a Polícia Militar (190).

Via portal CM7

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