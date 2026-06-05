Adolescente de 15 anos é morta a tiros após ser chamada pelo nome em Pedra Branca/CE

Uma adolescente de 15 anos, foi assassinada a tiros na tarde desta quinta-feira (4), no município de Pedra Branca, no Sertão Central do Ceará. A vítima foi identificada como Lorrane Ribeiro de Sousa. Segundo testemunhas, Lorrane estava em um espaço de lazer quando foi surpreendida pela chegada de dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos teriam chamado a jovem pelo nome e, ao se aproximar do portão para atendê-los, ela foi atingida por vários disparos de arma de fogo.





Equipes da Guarda Civil Municipal, do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) foram acionadas para atender a ocorrência. Durante os trabalhos periciais, cápsulas de pistola calibre 9 milímetros foram encontradas na cena do crime.





Após a execução, os suspeitos fugiram e seguem sendo procurados pelas forças de segurança. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do homicídio.





O caso será investigado pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os responsáveis e determinar o que motivou a morte da adolescente.





Via portal CN7