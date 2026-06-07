Homem é baleado durante ataque a tiros em bar no distrito de Baracho, em Sobral

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado (6) no distrito de Baracho, em Sobral. A vítima, conhecida como Crisanto, foi surpreendida por criminosos e atingida por vários disparos de arma de fogo enquanto estava em um bar da localidade.





Após o ataque, o homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o seu estado de saúde.





Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram diligências na região na tentativa de identificar e localizar os autores do crime. As circunstâncias e a motivação do atentado ainda são desconhecidas.





O caso será investigado pelas autoridades competentes, que não descartam nenhuma linha de apuração.





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