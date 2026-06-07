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domingo, 7 de junho de 2026

Homem é baleado durante ataque a tiros em bar no distrito de Baracho, em Sobral

domingo, junho 07, 2026  Nenhum comentário

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado (6) no distrito de Baracho, em Sobral. A vítima, conhecida como Crisanto, foi surpreendida por criminosos e atingida por vários disparos de arma de fogo enquanto estava em um bar da localidade.

Após o ataque, o homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o seu estado de saúde.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram diligências na região na tentativa de identificar e localizar os autores do crime. As circunstâncias e a motivação do atentado ainda são desconhecidas.

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que não descartam nenhuma linha de apuração.

foto ilustrativa

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