Bebê de 1 ano morre engasgada com caroço de ata em Coreaú/CE

Uma bebê de 1 ano e 1 mês morreu na manhã da última quarta-feira (3) engasgada com o caroço de uma ata, também conhecida como fruta do conde, na zona rural de Coreaú, município a 5 horas de Fortaleza.





A criança chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu no local.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Coreaú.





"Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte", pontuou a SSPDS em nota.





O enterro da criança ocorreu na quinta-feira, 4, feriado de Corpus Christi.





Fonte: G1