Inadimplência: reincidência preocupa e mostra aperto no orçamento das famílias

Os dados de abril da CNDL e do SPC Brasil acendem um alerta sobre a situação financeira dos consumidores. Segundo o levantamento, 85,9% das negativações registradas no mês foram de pessoas reincidentes, ou seja, consumidores que já haviam aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses.





Outro ponto de atenção é o tempo médio entre o vencimento de uma dívida e o surgimento de novas pendências. Em abril, esse intervalo foi de 71 dias. Nos últimos 12 meses encerrados em abril de 2026, houve alta de 15% no número de devedores reincidentes.





Na prática, os números mostram que muita gente não consegue sair do ciclo das dívidas. A pessoa limpa uma pendência, mas pouco tempo depois volta a atrasar outra conta. Isso revela um orçamento apertado, renda insuficiente e dificuldade crescente para reorganizar a vida financeira.





O dado é preocupante porque a inadimplência recorrente afeta o consumo, reduz o acesso ao crédito e pressiona ainda mais famílias que já vivem no limite. Via Sobral em Revista