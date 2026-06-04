INUSITADO: mulher é presa após exigir s3xo seis vezes ao dia e agredir o marido

Uma mulher foi presa em Medellín, na Colômbia, após ser acusada de agredir o marido e submetê-lo a um relacionamento marcado por violência física e psicológica. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais depois que vieram à tona os detalhes apresentados pela vítima às autoridades.





De acordo com o relato do homem, a companheira impunha exigências relacionadas à vida íntima do casal e reagia de forma agressiva quando suas expectativas não eram atendidas. Ele afirmou que era constantemente pressionado e que as agressões se tornaram frequentes ao longo da convivência.





A detenção ocorreu após uma ocorrência registrada no bairro Belén, em maio de 2024. Segundo informações das autoridades locais, policiais foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica envolvendo o casal.





Durante a investigação, o marido relatou que sofreu um ataque no qual foi atingido na cabeça por um objeto contundente. O episódio teria sido o ponto mais grave de uma série de situações que, segundo ele, envolviam intimidação, pressão emocional e agressões recorrentes.





A ação foi conduzida pela Polícia Metropolitana do Valle de Aburrá, responsável pelo atendimento da ocorrência. O caso segue sob apuração das autoridades colombianas, que analisam as denúncias e as circunstâncias dos fatos apresentados pela vítima.





A repercussão do episódio gerou debates nas redes sociais sobre violência doméstica contra homens e a importância de que casos de abuso sejam investigados independentemente do gênero das pessoas envolvidas.





Via portal Folha do Estado