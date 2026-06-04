Bairro Dom Expedito recebe melhorias e nova pavimentação em Sobral

A Prefeitura de Sobral segue avançando com ações que melhoram a qualidade de vida da população. Desta vez, moradores do bairro Dom Expedito foram beneficiados com obras de asfaltamento em diversas ruas da comunidade, garantindo mais conforto, segurança e mobilidade para quem vive e circula na região.

A iniciativa atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que há anos aguardavam melhorias na infraestrutura viária do bairro. Com a nova pavimentação, o tráfego de veículos passa a ocorrer de forma mais segura e eficiente, além de proporcionar melhores condições para ciclistas e pedestres.

A obra reforça o compromisso da gestão do prefeito Oscar Rodrigues com o desenvolvimento urbano e com o bem-estar da população sobralense. Desde o início de sua administração, o gestor tem destacado a importância de investir em infraestrutura para garantir mais dignidade e qualidade de vida aos cidadãos.

Além de melhorar a mobilidade, a pavimentação contribui para a valorização dos imóveis e do próprio bairro, gerando benefícios diretos para os moradores. A ação integra o programa municipal de recuperação e modernização da infraestrutura urbana, que vem promovendo intervenções em diversas regiões da cidade.

Com mais essa obra entregue, a Prefeitura reafirma seu compromisso de continuar trabalhando para levar melhorias a todos os bairros de Sobral, atendendo às necessidades da população e construindo uma cidade cada vez mais moderna, organizada e preparada para o futuro.