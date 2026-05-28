Homem é queimado viv0 após cobrança de dívida de R$ 10

Um homem em situação de rua, de 43 anos, ficou gravemente ferido após ter o corpo incendiado na noite desta terça-feira (26), em Carmo da Mata. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o crime teria sido motivado por uma cobrança de dívida no valor de R$ 10.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito, de 51 anos, se aproxima da vítima pelas costas, enquanto ela estava sentada em um banco na Praça Presidente Vargas, na região central da cidade. Em seguida, o homem joga um líquido inflamável e ateia fogo antes de fugir.





Ainda de acordo com a polícia, a vítima não percebeu a aproximação do agressor. Com o corpo em chamas, o homem saiu correndo pela rua em busca de ajuda e entrou em uma farmácia, onde recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência levou a vítima em estado grave para a Santa Casa de Carmo da Mata. Em nota, a unidade hospitalar informou que o paciente foi estabilizado pela equipe médica e, posteriormente, transferido para um hospital especializado em tratamento de queimaduras.





Após buscas na região, policiais militares localizaram o suspeito escondido em uma estrada vicinal próxima ao Sítio Canto da Mina. Ele foi preso em flagrante. Conforme a PM, o homem possui antecedentes criminais, mas os detalhes não foram divulgados.





Via portal Folha do Estado