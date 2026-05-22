ESTÁ DESEMPREGADO(A)? SINE/IDT de Sobral oferta 411 vagas de emprego nesta sexta-feira; confira as oportunidades

O SINE/IDT de está ofertando 411 vagas de emprego para diversas áreas profissionais. As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD).
Entre os destaques estão 300 vagas para trabalhador polivalente da confecção de calçados e 60 oportunidades para pedreiro.
Confira as vagas disponíveis:
AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS — 01
ATENDENTE DE BALCÃO — 01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — 01
AUXILIAR DE COZINHA — 01
AUXILIAR DE LIMPEZA — 01
AUXILIAR DE MARCENEIRO — 01
CAIXA LOTÉRICO — 01
CONFEITEIRO — 01
COZINHEIRO GERAL — 01
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO (DESIGNER GRÁFICO) — 01
ELETRICISTA AUXILIAR — 01
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL — 01
EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR — 01
GERENTE DE SUPERMERCADO — 01
IMPRESSOR GRÁFICO MANUAL — 01
INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS — 01
MARCENEIRO — 02
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL — 01
MOTORISTA CARRETEIRO — 01
OPERADOR DE CAIXA — 01
PADEIRO — 01
PEDREIRO — 60
PERFUMISTA — 01
PORTEIRO — 01
PORTEIRO DE EDIFÍCIOS — 01
PREPARADOR FÍSICO — 01
PROMOTOR DE VENDAS — 04
RECEPCIONISTA ATENDENTE — 01
REDATOR DE PUBLICIDADE — 01
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS — 01
SALGADEIRO — 01
SERVENTE DE OBRAS — 01
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) — 01
TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO — 01
TÉCNICO ELETRICISTA — 01
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS — 01
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL — 01
TRABALHADOR POLIVALENTE DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS — 300
VENDEDOR INTERNO — 02
TOTAL DE VAGAS — 402
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD):
ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO — 01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — 01
AUXILIAR DE ESTOQUE — 01
TRABALHADOR DA EXTRAÇÃO DE PEDRAS ABRASIVAS — 06
TOTAL PCD — 09
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