Agro Sobral projeta crescimento de 20% em negócios e reforça protagonismo feminino no agro da região Norte

Sobral se prepara para receber a segunda edição do Agro Sobral, com a expectativa de consolidar o evento como um dos principais encontros do agronegócio do Ceará.





Após movimentar cerca de R$ 1,5 milhão em negócios em 2025, a projeção para este ano é de crescimento de 20%. Com 30 estandes confirmados, o 2º AgroSobral reunirá capacitações técnicas, rodadas de negócios, espaços de comercialização e temas alinhados às potencialidades da região, como pecuária, fruticultura, apicultura e agricultura familiar.





Segundo o secretário da Pecuária de Sobral, Emerson Pinto, o avanço do evento reflete o fortalecimento de parcerias e o planejamento estratégico. “Ampliamos a programação técnica e o olhar para públicos específicos, como mulheres, jovens e produtores assistidos por programas técnicos. Já temos três vezes mais caravanas de produtores confirmadas em relação à edição anterior”, destaca Emerson.









Protagonismo feminino





Entre as novidades está o I Encontro das Mulheres do Agro da Região Norte, voltado ao fortalecimento da liderança feminina no campo. Para a consultora e palestrante Patrícia Lima, o novo perfil da mulher do agro passa por decisões mais conscientes. “Ao equilibrar produtividade com saúde emocional e investir em uma liderança colaborativa, a mulher amplia sua capacidade de gestão e contribui para um setor mais inovador e resiliente”, afirma Patrícia.









Programação





A programação inclui oficinas temáticas, como artesanato em palha, além do Espaço Saúde do Produtor, com serviços de aferição de pressão arterial e vacinação.





Outra novidade é o “Sorrisão”, iniciativa voltada à saúde bucal do produtor rural. As carretas do SENAR e do SESC também estão confirmadas, ampliando o acesso a capacitações e atendimentos.





“As carretas levam qualificação ao público, os espaços de capacitação melhoram a gestão e a produtividade, e a programação cultural valoriza nossa identidade. Isso movimenta a economia e fortalece toda a cadeia produtiva”, pontua Emerson Pinto.





Promovido pela FAEC/SENAR e pela Secretaria da Pecuária de Sobral, o evento conta com apoio de instituições como Embrapa, Sistema OCB, SESC, CRMV-CE, IFCE Campus Sobral e SEBRAE-CE.













Serviço

2º AgroSobral

Data: 27, 28 e 29 de maio

Hora: 8h às 20h

Local: Centro de Convenções de Sobral

Evento gratuito