PF investiga empresa contratada na gestão do ex-prefeito Ivo Gomes em operação contra fraudes e corrupção

A cidade de Sobral está entre os municípios alvos da Operação Kingdom, deflagrada nesta quinta-feira (21) pela em conjunto com a (CGU/CE). A ação investiga um suposto esquema de fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo empresas que mantinham contratos com prefeituras do Ceará.





Segundo a Polícia Federal, uma das empresas investigadas teria sido contratada durante a gestão do ex-prefeito Ivo Gomes. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Sobral e em outros municípios cearenses, como Juazeiro do Norte, Jardim, Barbalha, Aurora e Porteiras.





As investigações apontam que o núcleo da organização criminosa atuava a partir do município de Jardim, utilizando empresas de fachada para participar de processos licitatórios. Os investigadores também identificaram indícios de cláusulas restritivas em licitações para favorecer empresas previamente escolhidas.





Ainda de acordo com a PF, uma das empresas investigadas movimentou cerca de R$ 290 milhões, com suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.





As cinco empresas investigadas mantiveram contratos com mais de 30 municípios nos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, recebendo mais de R$ 15 milhões em recursos públicos federais e aproximadamente R$ 32 milhões de órgãos públicos.





Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e falsidade ideológica, entre outros delitos que seguem sob apuração.





A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e pela CGU, com autorização do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



