Flávio e Oposição querem CPMI do Master de imediato

Requerimento já possui assinaturas suficientes para instalar o colegiado.

A oposição ao governo Lula (PT) no Congresso intensificou nesta quinta-feira (21) a pressão pela instalação imediata da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a investigar o Banco Master.





Durante sessão conjunta da Câmara e Senado, parlamentares afirmaram que o requerimento já alcançou o número mínimo de assinaturas exigido pela Constituição e acusaram a presidência do Congresso de retardar deliberadamente a leitura do pedido.





Na tribuna, senadores e deputados defenderam a abertura da comissão e cobraram esclarecimentos sobre supostas relações entre dirigentes da instituição financeira e figuras políticas de diferentes espectros ideológicos.





Um dos discursos mais incisvos foi feito por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e pré-candidato à Presidência da República, que afirmou que a instalação da CPMI é “mais necessária do que nunca”.





“Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentados naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro e também qual é a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com o Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder”, declarou o parlamentar durante a sessão.





O senador também desafiou partidos da esquerda a apoiarem a investigação. “Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder”, afirmou.





O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) destacou a quantidade de assinaturas: “A CPMI do Master é de nossa autoria. Obtivemos 281 assinaturas, mas ninguém da esquerda assinou. Quem não deve não teme. Chega de blindagem e enrolação. CPMI já!”.





Nas redes sociais, a deputada federal Júlia Zanatta também reforçou a mobilização pela criação da comissão.





Em publicação nos stories, a parlamentar exibiu imagens do movimento no Congresso e escreveu: “CPMI do Banco Master Já! PT e PSOL não assinaram. O que estão escondendo?” Via portal Diário do Poder