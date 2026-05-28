Pesquisa aponta que 59% dos eleitores não querem quarto mandato de Lula

Levantamento da Indexa mostra aumento da rejeição à continuidade do petista no Palácio do Planalto, apesar da liderança nas intenções de voto.

Pesquisa aponta que 59% dos eleitores brasileiros acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não merece disputar um quarto mandato presidencial em 2026. O levantamento revela um cenário de desgaste político do atual chefe do Executivo, embora ele continue liderando os principais cenários eleitorais para a próxima disputa presidencial.





Segundo a pesquisa Indexa, o índice de rejeição ao quarto mandato cresceu ao longo dos últimos meses. Em janeiro, o percentual de eleitores contrários à reeleição era de 51%, passando para 53,3% em março e chegando agora aos atuais 59%.





Apesar disso, Lula ainda aparece na frente em cenários de intenção de voto para 2026. De acordo com o levantamento, o petista teria 39% das intenções de voto em um eventual primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece com 30%.





A pesquisa também indica um cenário mais apertado em um eventual segundo turno. Nesse caso, Lula aparece com 46% contra 41% de Flávio Bolsonaro.





O levantamento ouviu cerca de 2 mil eleitores entre os dias 22 e 24 de maio em todo o país.





Outras pesquisas recentes também vêm mostrando resistência à continuidade do atual presidente. Levantamentos de institutos como Quaest e Meio/Ideia registraram maioria contrária a uma nova candidatura de Lula, reforçando o ambiente de polarização política para a eleição de 2026.





Fonte: Folha do Estado