Jovem de 19 anos é encontrada morta em via pública de Morrinhos/CE

Uma jovem de 19 anos, identificada como Ana Rerica de Messias, foi encontrada morta na noite desta sexta-feira (29), no município de Morrinhos, no interior do Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o corpo da vítima apresentava lesões causadas por objeto perfurocortante.





De acordo com a pasta, o corpo de Ana Rerica foi localizado em uma via pública na localidade de Bom Princípio. A polícia informou que conduziu um suspeito para a unidade policial, onde ele foi ouvido e, em seguida, liberado, por "não haver elementos comprobatórios para uma situação flagrancial no momento".





A jovem atuava como Profissional de Apoio a Crianças com Necessidades Especiais na rede de ensino do município. As investigações seguem em andamento.









Investigação





Em nota, a SSPDS comunicou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local do crime, onde realizaram os primeiros levantamentos.





O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Acaraú, unidade responsável pela área. A polícia realiza diligências para elucidar as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.









Homenagens e comoção





Ao g1, um familiar de Ana Rerica relatou que ela era uma pessoa trabalhadora e dedicada à família, participando também de atividades na igreja. No tempo livre, a jovem gostava de passear pela cidade de motocicleta, geralmente com as amigas ou com o irmão.





Os familiares ainda não têm clareza do que aconteceu na noite em que ela foi morta. Eles foram informados de que o corpo da jovem não tinha marcas de violência sexual. Os pertences da vítima foram encontrados, mas o celular dela não foi localizado até o momento.





A instituição onde Ana Rerica trabalhava publicou uma nota de pesar lamentando a morte da funcionária e destacando as qualidades da jovem.





"Rerica sempre foi uma pessoa extremamente meiga, dedicada e carinhosa, deixando sua marca no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela, especialmente nossas crianças, que recebiam seu cuidado com tanto amor", diz a nota.









Outro caso no mesmo distrito





A localidade onde Ana Rerica foi encontrada é a mesma onde um caso foi registrado há pouco mais de três anos. A jovem Itamara Eny de Freitas, que tinha 19 anos, foi encontrada morta após ter sido abordada por um homem dentro do escritório onde trabalhava e sair com ele em uma motocicleta.





Dois dias depois do desaparecimento, o corpo da jovem foi encontrada em um terreno do distrito de Bom Princípio.



Fonte: Portal G1