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domingo, 31 de maio de 2026

Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 16 milhões

domingo, maio 31, 2026  Nenhum comentário

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.013, sorteado neste sábado (31), e o prêmio principal subiu para R$ 16 milhões no próximo concurso.

Os números sorteados foram: 02 – 14 – 21 – 22 – 34 – 44.

Além disso, 46 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 33.161,69. Já a quadra registrou 2.918 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 861,70.

O próximo concurso da Mega-Sena será nesta terça-feira (2).

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