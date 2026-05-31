Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 16 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.013, sorteado neste sábado (31), e o prêmio principal subiu para R$ 16 milhões no próximo concurso.





Os números sorteados foram: 02 – 14 – 21 – 22 – 34 – 44.





Além disso, 46 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 33.161,69. Já a quadra registrou 2.918 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 861,70.



