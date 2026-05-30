Uma cidade com 800 habitantes procura moradores: oferece terrenos gratuitos, serviços instalados e auxílio financeiro

Uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos está chamando a atenção ao oferecer terrenos gratuitos, infraestrutura básica e até incentivos financeiros para famílias que decidirem se mudar para o local. A iniciativa acontece em Curtis, no estado de Nebraska, e tem como objetivo aumentar a população e fortalecer a comunidade local.

Com cerca de 800 habitantes, Curtis enfrenta o desafio comum a muitas cidades rurais americanas: a diminuição do número de moradores ao longo dos anos. Para reverter esse cenário, a administração local criou um programa que disponibiliza lotes sem custo para quem estiver disposto a construir uma residência e viver permanentemente na cidade.

Localizada no coração de Nebraska

Curtis está situada em uma região caracterizada por extensas áreas agrícolas, pradarias e pequenas comunidades rurais. A cidade aposta na tranquilidade, no custo de vida mais acessível e no espírito comunitário para atrair novos residentes.

O programa é voltado principalmente para famílias, aposentados, profissionais que trabalham remotamente e pessoas interessadas em trocar os grandes centros urbanos por uma rotina mais calma.

Terrenos gratuitos com infraestrutura

Os lotes oferecidos pelo município contam com acesso a infraestrutura básica, reduzindo parte dos custos iniciais para quem deseja construir uma casa.

Entre os benefícios disponíveis estão:

Ruas pavimentadas próximas aos terrenos;

Acesso aos serviços essenciais;

Rede de abastecimento de água;

Energia elétrica disponível para ligação;

Áreas destinadas exclusivamente à construção residencial.

Regras para participar

Apesar de o terreno ser gratuito, os interessados precisam cumprir algumas exigências. A principal delas é construir uma residência dentro do prazo estabelecido pelo programa, geralmente de até dois anos.

Além disso, o participante deve fixar moradia em Curtis, contribuindo para o crescimento da população local e para a manutenção dos serviços públicos, comércio e sistema educacional da cidade.

Incentivos para famílias com filhos

Outro atrativo é o auxílio financeiro oferecido às famílias que matricularem seus filhos nas escolas locais. Os valores variam conforme a quantidade de estudantes.

Os incentivos divulgados são:

Até US$ 750 para famílias com um filho;

Até US$ 1.250 para famílias com dois filhos;

Até US$ 1.750 para famílias com três ou mais filhos.

O benefício está condicionado à matrícula das crianças na rede de ensino da cidade.

Oportunidade exige planejamento

Embora a oferta pareça atraente, os futuros moradores precisam considerar outros custos envolvidos na mudança. A construção da casa, documentação, impostos, transporte, saúde e demais despesas continuam sendo de responsabilidade dos participantes.

Para quem busca mais espaço, tranquilidade e qualidade de vida em uma comunidade pequena, Curtis pode representar uma oportunidade interessante. No entanto, a decisão exige planejamento e disposição para construir uma nova vida em uma cidade que aposta no crescimento sem abrir mão de suas características tradicionais.

Via portal MSN