PRF prende homem por corrupção ativa, resistência e agressão a policial durante fiscalização na BR-222, em Sobral (CE)

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem em flagrante pelos crimes de corrupção ativa, resistência e lesão corporal na tarde desta sexta-feira (29), durante uma fiscalização de trânsito na BR-222, em Sobral (CE).





A ocorrência foi registrada por volta das 15h, no km 232 da rodovia. Durante o patrulhamento, os policiais observaram um veículo realizando uma ultrapassagem em local proibido, pela contramão de direção sobre faixa dupla contínua amarela. Após a abordagem, foram constatadas outras irregularidades, entre elas o licenciamento do veículo em atraso e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida do condutor.





Ao ser informado sobre as medidas administrativas cabíveis, incluindo a remoção do veículo, o homem passou a oferecer dinheiro aos policiais para que os procedimentos deixassem de ser adotados.





Mesmo após ser advertido de que a conduta configurava crime, ele insistiu na oferta indevida, chegando a retirar uma cédula de R$ 100 e apresentá-la aos agentes. Diante da tentativa de corrupção, os policiais deram voz de prisão ao condutor.





Nesse momento, o homem reagiu de forma agressiva e resistiu à prisão. Durante a ação, ele desferiu um soco contra um policial rodoviário federal, causando lesão leve. Para conter a agressão e garantir a segurança da ocorrência, os policiais utilizaram técnicas de imobilização e conseguiram efetuar a prisão.





O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de corrupção ativa, resistência e lesão corporal.