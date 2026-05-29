Você sabe para que servem as grandes bolas laranja nos fios de alta tensão? Entenda a função dessas estruturas

Quem trafega por rodovias, áreas rurais ou regiões próximas a aeroportos certamente já se deparou com grandes bolas laranja presas aos cabos de energia elétrica. Apesar de chamarem atenção pelo tamanho e pela cor vibrante, essas estruturas desempenham uma função fundamental para a segurança aérea.

Conhecidas como esferas de sinalização ou balizas aéreas, elas são instaladas para tornar as linhas de transmissão mais visíveis para pilotos de aeronaves que operam em baixas altitudes, como aviões agrícolas, helicópteros de resgate, aeronaves de treinamento e jatos executivos.

Segurança para quem voa baixo

O principal objetivo das balizas aéreas é evitar colisões entre aeronaves e cabos de energia. Em muitas situações, os fios podem ser difíceis de visualizar, especialmente em áreas abertas, regiões montanhosas, plantações ou margens de rios.

As esferas funcionam como um alerta visual, formando uma sequência facilmente identificável pelos pilotos e indicando a presença e a direção da linha de transmissão.





A instalação é considerada essencial em locais como:

Travessias sobre rios, vales e cânions;

Cruzamentos de rodovias;

Áreas próximas a aeroportos e pistas de pouso;

Regiões com intensa atividade de aviação agrícola;

Locais onde a vegetação ou o relevo dificultam a visualização dos cabos.

Além disso, em operações de emergência envolvendo helicópteros, as balizas auxiliam as equipes a planejar rotas mais seguras de aproximação e saída.

Por que a cor laranja?

A tonalidade laranja foi escolhida por oferecer alto contraste em diferentes condições ambientais. Ela se destaca facilmente contra o céu, nuvens e áreas verdes, permitindo que os cabos sejam percebidos a uma distância maior.

Em alguns trechos, as concessionárias utilizam combinações de cores, como laranja, branco e vermelho, alternadas ao longo da linha. Essa estratégia melhora ainda mais a percepção de profundidade e distância por parte dos pilotos.

Os materiais utilizados na fabricação dessas esferas recebem tratamentos especiais para resistir à ação do sol, chuva, vento e poluição, mantendo a cor intensa durante muitos anos.

Como são fabricadas e instaladas?

As esferas de sinalização são produzidas com materiais leves e resistentes, geralmente polímeros de alta durabilidade ou ligas metálicas especiais. Seu interior costuma ser oco para reduzir o peso sobre os cabos.

A instalação pode ser realizada por equipes especializadas utilizando:

Guindastes e plataformas elevatórias;

Helicópteros, em áreas de difícil acesso;

Profissionais treinados para atuar em linhas energizadas.

Antes de qualquer intervenção, são realizados estudos técnicos para avaliar condições climáticas, distância entre os cabos, riscos elétricos e a proximidade de outras estruturas.

Onde o uso é obrigatório?

A instalação dessas balizas é determinada por normas da aviação civil e do setor elétrico. Normalmente, elas são exigidas em locais onde existe maior risco para aeronaves que operam em baixa altitude.

Entre os principais pontos de instalação estão:

Rodovias de grande movimentação;

Travessias sobre rios, lagos e represas;

Proximidades de aeroportos, aeródromos e helipontos;

Corredores utilizados por aeronaves agrícolas e helicópteros.

Em muitos casos, a adoção das esferas ocorre após análises técnicas ou relatos de incidentes envolvendo pilotos.

Os perigos dos cabos para a aviação

As colisões com linhas de transmissão estão entre os acidentes mais perigosos para aeronaves que voam em baixa altura. Um simples contato pode causar danos graves às asas, rotores ou à fuselagem, além de provocar incêndios e perda de controle da aeronave.

Os riscos aumentam em situações como:

Operações agrícolas;

Voos de resgate;

Condições de neblina ou chuva;

Voos contra a luz do sol, quando os cabos ficam praticamente invisíveis.

Embora não eliminem completamente os riscos, as esferas de sinalização representam uma importante camada de proteção para a navegação aérea.

Também ajudam na manutenção da rede elétrica

Além da função voltada à segurança aérea, as balizas auxiliam no monitoramento das linhas de transmissão. Durante inspeções realizadas por helicópteros, drones ou equipes terrestres, elas servem como pontos de referência para identificar rapidamente trechos estratégicos da rede.

Quando apresentam desgaste, rachaduras ou perda significativa da coloração, as esferas passam por substituição programada, garantindo que continuem cumprindo seu papel de alerta visual.

Assim, aquelas grandes bolas laranja vistas nos fios de alta tensão são muito mais do que simples objetos decorativos: elas desempenham uma função vital para a segurança de pilotos, passageiros e também para a manutenção eficiente da infraestrutura elétrica.

Com informações do portal MSN