Como bloquear chamadas de spam com uma frase simples

As chamadas spam continuam incomodando milhões de pessoas diariamente, principalmente em celulares cadastrados em promoções, lojas e serviços online. Segundo especialistas em privacidade digital, uma resposta curta e direta durante a ligação pode ajudar a reduzir parte dessas chamadas comerciais repetitivas.









Qual é a frase recomendada para bloquear chamadas spam?





A orientação mais citada por especialistas é responder de forma objetiva: “Não desejo receber mais chamadas e solicito que removam meu número dos registros”. A frase funciona porque deixa claro que a pessoa não autoriza mais contato comercial.





Empresas que seguem regras de proteção de dados costumam registrar esse pedido internamente. Em muitos casos, isso reduz novas tentativas feitas pela mesma central de atendimento.









Por que responder corretamente faz diferença?





Muita gente simplesmente desliga ou rejeita a ligação imediatamente. O problema é que alguns sistemas automáticos interpretam essa ação apenas como sinal de que o número está ativo, aumentando futuras tentativas de contato.





Especialistas recomendam alguns cuidados durante essas chamadas:

evitar confirmar dados pessoais;

não dizer “sim” automaticamente;

não fornecer códigos ou senhas;

encerrar rapidamente após a negativa.





Por que as chamadas spam continuam mesmo após o bloqueio?





Muitas empresas e sistemas automatizados utilizam números rotativos. Isso significa que, mesmo após bloquear um telefone, novas chamadas podem surgir de linhas diferentes poucos dias depois.





As chamadas spam funcionam em grande escala e usam programas capazes de testar milhares de números automaticamente. Quando identificam que uma linha está ativa, ela pode continuar circulando em diferentes bases comerciais.









Quais ferramentas ajudam a reduzir esse problema?





Além da frase direta, celulares modernos possuem funções específicas para filtrar chamadas suspeitas. Android e alguns aparelhos Samsung e Google Pixel já oferecem sistemas automáticos de identificação de spam.





Algumas medidas ajudam bastante no dia a dia:

ativar filtro de spam no aplicativo de chamadas;

reportar números suspeitos;

evitar cadastrar telefone em sites desconhecidos;

não retornar chamadas estranhas automaticamente;

manter aplicativos de segurança atualizados.









Como diminuir o risco de golpes telefônicos?





As ligações suspeitas nem sempre têm apenas objetivo comercial. Muitas tentam obter dados bancários, códigos de autenticação e informações pessoais usando pressão psicológica e senso de urgência.





A combinação entre resposta curta, bloqueio inteligente e cautela continua sendo a forma mais eficiente de reduzir chamadas indesejadas sem cair em golpes. Quanto menos informações pessoais forem compartilhadas durante contatos inesperados, menor o risco de transformar uma ligação irritante em problema de segurança digital. Via portal MSN