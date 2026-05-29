Luciano Hang recusa escala 5×2 e volta a dizer: "O Brasil está virado de cabeça para baixo!"

O empresário Luciano Hang voltou a comentar sobre o projeto de lei para a escala 5×2 entrar em vigor no Brasil. O dono das lojas Havan disse em nova publicação que é contra a PEC defendida por Erika Hilton (Psol) e demais esquerdistas brasileiros.





Depois de afirmar que era contra a escala 5×2, Hang disparou verdades em nova publicação nas redes, tentando explicar de uma melhor forma a sua revolta: “O Brasil está virado de cabeça para baixo! Sou a favor de que o trabalhador tenha a liberdade de escolher quantas horas e quantos dias deseja trabalhar. Liberdade significa dar opções, não tirar oportunidades“, iniciou.





“Os Estados Unidos, que se tornaram a maior potência econômica do planeta, construíram sua riqueza valorizando o trabalho, a produtividade e a liberdade econômica. Lá, quem quer produzir encontra caminhos. Aqui, muitas vezes, encontra obstáculos. Enquanto isso, vemos empresas deixando o Brasil e levando investimentos para países como o Paraguai, onde há menos burocracia, menos impostos e mais segurança para empreender“, prosseguiu o empresário.





Na sequência, Hang afirmou: “Precisamos parar de punir quem produz, gera empregos e movimenta a economia. Nenhum país prosperou dificultando a vida de quem trabalha. O Brasil precisa incentivar a liberdade, o empreendedorismo e a geração de oportunidades. É assim que se constrói um país mais rico e com mais qualidade de vida para todos“, encerrou ele. Via portal MSN





O Brasil está virado de cabeça para baixo!



Sou a favor de que o trabalhador tenha a liberdade de escolher quantas horas e quantos dias deseja trabalhar. Liberdade significa dar opções, não tirar oportunidades.



Os Estados Unidos, que se tornaram a maior potência econômica do… pic.twitter.com/Hs1lfNRXji — Luciano Hang (@LucianoHangBr) May 29, 2026