Ex-vereador é preso em Tianguá por suspeita de latrocínio; pai segue foragido

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí prendeu, nesta segunda-feira (19), o ex-vereador de Tianguá, Juliano Magalhães Coelho, na zona rural do município cearense. A ação faz parte da operação que investiga o latrocínio que vitimou o idoso Antônio Pereira de Carvalho, de 77 anos, no dia 5 de abril, na zona rural de Batalha (PI).





O pai do ex-parlamentar, Sebastião Fernandes Coelho, também investigado no caso, segue foragido. As equipes policiais continuam em diligência para localizá-lo.





De acordo com as investigações, os suspeitos chegaram à propriedade da vítima se passando por compradores de madeira. No local, renderam o idoso — que foi amarrado e amordaçado — e levaram um cofre contendo cerca de R$ 500 mil. Antônio Pereira foi encontrado sem vida pouco tempo depois. O laudo pericial apontou infarto agudo do miocárdio, provocado pelo estresse da ação criminosa.





O caminhão da vítima, utilizado na fuga, foi localizado incendiado no dia seguinte, às margens da PI-110, indicando uma tentativa de destruição de provas. A polícia também apura que houve planejamento prévio, com visitas ao local dias antes do crime.



