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quarta-feira, 3 de junho de 2026

Jovem é morto a tiros em bar no distrito de Jaibaras, em Sobral

quarta-feira, junho 03, 2026  Nenhum comentário

Um jovem identificado como Carlos Ryan Santos do Nascimento, 18 anos, natutral de Fortaleza, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (3) no distrito de Jaibaras, no bairro Barragem, em Sobral.

O crime ocorreu em um bar localizado nas proximidades da Escola Raimundo Santana. Segundo informações, a vítima foi surpreendida por indivíduos ainda não identificados, que efetuaram vários disparos de arma de fogo.

A ação criminosa causou momentos de pânico entre moradores da região e assustou alunos, professores e demais pessoas que estavam nas imediações da unidade escolar no momento dos tiros. As crianças estavam em horário de aula quando o homicídio foi registrado.

Após a execução, os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram localizados pelas forças de segurança.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área para preservar a cena do crime. Policiais civis também estiveram no local e iniciaram os primeiros levantamentos que deverão auxiliar na identificação dos autores e na elucidação da motivação do homicídio.

Sobral registra 30 homicídios dolosos no corrente ano!

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para realizar os procedimentos periciais e fazer a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato.

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