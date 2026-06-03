Marco Rubio rebaixa Brasil e isola Planalto na América Latina

Em duro depoimento ao Senado americano, chefe da diplomacia de Trump coloca o governo brasileiro no mesmo patamar de Cuba e Venezuela.





Em depoimento prestado ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou formalmente que o Brasil comandado pelo governo atual figura como uma das exceções na lista de nações aliadas e parceiras de Washington no hemisfério ocidental.





A fala do chefe da diplomacia da gestão de Donald Trump evidencia o nítido distanciamento ideológico e estratégico entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca.





Durante sua manifestação parlamentar, Rubio celebrou a consolidação de uma robusta coalizão de países amigos na região, composta por mais de uma dezena de governos alinhados em pautas cruciais como cooperação em segurança pública e promoção da prosperidade econômica de livre mercado.





No entanto, o secretário foi cirúrgico ao delimitar as fronteiras desse bloco de cooperação com os americanos, isolando diplomaticamente a atual condução do Estado brasileiro.





“É uma história impressionante a de que, basicamente, com exceção da Nicarágua, de Cuba, obviamente da Venezuela… e, claro, do Brasil, embora eles estejam no meio de um ciclo eleitoral, nós temos uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos“, asseverou Marco Rubio aos senadores americanos.





A inclusão do Brasil no mesmo grupo de regimes de esquerda radical da América Latina ocorre em paralelo a um endurecimento das políticas comerciais americanas voltadas para a proteção de seu próprio mercado.





Recentemente, a conclusão de uma investigação comercial conduzida pelas autoridades dos EUA sugeriu a aplicação de uma sobretaxa aduaneira de 25% sobre a entrada de diversos produtos brasileiros em território norte-americano.





A sinalização de isolamento dada por Washington provocou forte reação de Luiz Inácio Lula da Silva.





Em discurso realizado em Catalão, no estado de Goiás, o petista atacou abertamente o chefe do Departamento de Estado norte-americano, classificando Marco Rubio como um líder “anti-América Latina” e alegando que ele não nutre simpatia pelo Brasil.





O presidente brasileiro admitiu que já havia levado essa queixa diretamente a Donald Trump no início do mês de maio.





Apesar do forte atrito institucional com o Poder Executivo brasileiro, a direita americana tem mantido canais abertos e amistosos com a oposição conservadora do país.





No final de maio, o senador Flávio Bolsonaro (PL) cumpriu agenda oficial em Washington, onde foi recebido pelo próprio Marco Rubio e pelo vice-presidente eleito JD Vance.





O alinhamento mútuo foi chancelado pelo próprio Donald Trump que, ao quebrar o silêncio sobre a visita, publicou uma foto ao lado do parlamentar brasileiro na Casa Branca, definindo-o publicamente como “um jovem inteligente que ama muito o seu país”.





Fonte: Diário do Poder