Governo do Ceará reforça Polícia Civil com 28 viaturas com blindagem

Com investimento superior a R$ 5,1 milhões, veículos serão distribuídos para 20 municípios e atuarão em diversas frentes,

Durante evento no Palácio da Abolição, em Fortaleza, o governador Elmano de Freitas comandou a entrega de 28 viaturas com blindagem para a Polícia Civil do Ceará (PCCE). Com investimento acima de R$ 5,1 milhões, os veículos serão distribuídos para 20 municípios e atuarão em diversas frentes, como nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) e outras áreas especializadas. O momento contou com as presenças do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá; do delegado-geral da PCCE, Márcio Gutiérrez; entre outras autoridades.





“Essa entrega representa a continuação de uma decisão de enfrentamento ao crime organizado no Ceará. Vamos chegar, praticamente, ao número de cinco mil integrantes na PCCE, um número que nunca existiu na história do Estado. O aumento da inteligência, da tecnologia, o reforço da segurança, a nova lei Antifacção, são os elementos centrais para que chegássemos aos resultados que estamos alcançando neste ano”, destacou o governador Elmano de Freitas.









Os municípios agraciados nesta oportunidade foram Fortaleza (3), Crato (1), Caucaia (2), Iguatu (1), Juazeiro do Norte (3), Maracanaú (2), Quixadá (2), Sobral (2), Barbalha (1), Crateús (1), Horizonte (1), Aracoiaba (1), Jijoca de Jericoacoara (1), Itarema (1), Icapuí (1), São Gonçalo do Amarante (1), Maranguape (1), Tianguá (1), Itapipoca (1) e Quixeramobim (1).





O secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, salientou a importância dos investimentos para os profissionais, mas também o papel integrado das forças. “Essa viatura dá dignidade, atenção, qualidade no trabalho para esse homem. Com tudo isso, várias estratégias, com esse ambiente integrado com as instituições de segurança, torna o trabalho da polícia ainda mais eficiente, sendo o melhor para os nossos profissionais e também para a população”, disse.









Desde 2023, foram entregues 1.366 viaturas para as forças de segurança, sendo 213 (28 com blindagem) para a PCCE; 911 (136 com blindagem) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE); 79 para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE); 20 para a Perícia Forense do Ceará (Pefoce); 73 para a SSPDS e 70 para Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).





O delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, agradeceu o governador Elmano de Freitas por todos os investimentos para a PCCE. “É mais um reforço importante para a PCCE. O nosso governador tem essa postura de proteger aquele que protege. Essas viaturas são equipamentos mais seguros, dão mais tranquilidade para os nossos profissionais durante as ações. É mais um grande investimento do nosso governador, que se soma com armamentos, concursos, que reforça a PCCE no combate aos diversos crimes”, comentou.









Mais segurança





Na PCCE há 15 anos, Erick Márcio comemorou os investimentos na corporação e as novas viaturas. “Investimentos sempre são necessários. Acredito que os veículos chegaram em uma boa hora. São muitos os investimentos na Polícia Civil nos últimos anos, em inteligência, armamento. São ótimas notícias”, afirmou.





Clarisse Parente é policial cívil desde 2014. Para a profissional, que atua em Fortaleza, a nova viatura significa mais segurança no dia a dia. “É muito importante contar com todas essas novidades, em especial as viaturas para a nossa rotina. É um excelente aporte. Com certeza, uma segurança a mais, um resguardo para os policiais. Sei que vamos para as missões com um sentimento maior de segurança”, garantiu.





Janaína Farias, prefeita de Crateús, reforçou a importância da nova viatura para a proteção das mulheres do município com a chegada, no futuro, da DDM na cidade. “Uma ação importante do governador Elmano, por meio da PCCE. Isso mostra o compromisso do nosso governador em cuidar do povo cearense, em especial das nossas mulheres. Esse é mais um investimento, uma viatura com blindagem, para proteger a população cearense, investindo na interiorização da proteção para a nossa população. Parabéns ao nosso governador, ao secretário de Segurança, por mais essa entrega”, disse.









Outras entregas



