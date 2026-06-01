SINE/IDT de Sobral divulga 412 vagas de emprego; destaque para 300 oportunidades na indústria calçadista

Confira a relação completa das vagas disponíveis:
• Açougueiro – 02 vagas
• Agente de vendas de serviços – 01 vaga
• Ajudante de cozinha – 01 vaga
• Atendente de balcão de café – 01 vaga
• Atendente de lojas – 01 vaga
• Atendente de padaria – 01 vaga
• Auxiliar administrativo – 01 vaga
• Auxiliar de cozinha – 04 vagas
• Auxiliar de limpeza – 02 vagas
• Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
• Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
• Balconista de açougue – 03 vagas
• Confeiteiro – 02 vagas
• Consultor de vendas – 03 vagas
• Cozinheiro geral – 02 vagas
• Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
• Engenheiro civil – 01 vaga
• Gerente de produção – 01 vaga
• Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
• Marceneiro – 02 vagas
• Motorista carreteiro – 02 vagas
• Motorista de automóveis – 01 vaga
• Motorista entregador – 01 vaga
• Operador de caixa – 01 vaga
• Pedreiro – 60 vagas
• Perfumista – 01 vaga
• Preparador físico – 01 vaga
• Recepcionista atendente – 01 vaga
• Representante técnico de vendas – 01 vaga
• Salgadeiro – 01 vaga
• Técnico de manutenção elétrica de máquina – 01 vaga
• Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
• Vendedor de consórcio – 01 vaga
• Vendedor interno – 01 vaga
Total de vagas: 411
Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)
• Auxiliar administrativo – 01 vaga
Total de vagas PCD: 01
Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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