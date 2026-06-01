SINE/IDT de Sobral divulga 412 vagas de emprego; destaque para 300 oportunidades na indústria calçadista

Confira a relação completa das vagas disponíveis:

• Açougueiro – 02 vagas

• Agente de vendas de serviços – 01 vaga

• Ajudante de cozinha – 01 vaga

• Atendente de balcão de café – 01 vaga

• Atendente de lojas – 01 vaga

• Atendente de padaria – 01 vaga

• Auxiliar administrativo – 01 vaga

• Auxiliar de cozinha – 04 vagas

• Auxiliar de limpeza – 02 vagas

• Auxiliar de linha de produção – 07 vagas

• Auxiliar de marceneiro – 01 vaga

• Balconista de açougue – 03 vagas

• Confeiteiro – 02 vagas

• Consultor de vendas – 03 vagas

• Cozinheiro geral – 02 vagas

• Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

• Engenheiro civil – 01 vaga

• Gerente de produção – 01 vaga

• Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga

• Marceneiro – 02 vagas

• Motorista carreteiro – 02 vagas

• Motorista de automóveis – 01 vaga

• Motorista entregador – 01 vaga

• Operador de caixa – 01 vaga

• Pedreiro – 60 vagas

• Perfumista – 01 vaga

• Preparador físico – 01 vaga

• Recepcionista atendente – 01 vaga

• Representante técnico de vendas – 01 vaga

• Salgadeiro – 01 vaga

• Técnico de manutenção elétrica de máquina – 01 vaga

• Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas

• Vendedor de consórcio – 01 vaga

• Vendedor interno – 01 vaga

Total de vagas: 411

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD)

• Auxiliar administrativo – 01 vaga

Total de vagas PCD: 01

Os interessados devem procurar a unidade do SINE/IDT de Sobral munidos de documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. As vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis