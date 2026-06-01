Polícia Militar salva bebê engasgado durante patrulhamento no bairro Padre Palhano, em Sobral

Um ato de heroísmo marcou a noite deste sábado (31) no bairro Padre Palhano, em Sobral. Durante patrulhamento de rotina na região, uma equipe da Polícia Militar foi abordada por familiares em desespero que buscavam ajuda para salvar um bebê que havia se engasgado.





Diante da gravidade da situação, os policiais agiram rapidamente, realizando os primeiros procedimentos de socorro ainda no local. Após os atendimentos iniciais, a criança foi conduzida com urgência para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu acompanhamento médico.





Graças à pronta resposta e ao preparo dos policiais militares, o bebê foi salvo, proporcionando alívio e gratidão aos familiares.





A ocorrência destaca a importância do trabalho desenvolvido diariamente pelas forças de segurança, que vão muito além do combate à criminalidade. Em momentos críticos como este, fica evidente que a Polícia Militar também cumpre um papel fundamental na preservação da vida.





Parabéns aos policiais envolvidos pela dedicação, profissionalismo e compromisso com a população. Mais uma vez, a corporação demonstra que a Polícia salva vidas.