Eleitores têm menos de 20 dias para regularizar título antes das eleições de 2026

Faltando poucas semanas para o fechamento do cadastro eleitoral, eleitores de todo o país precisam ficar atentos ao prazo final para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. O limite para emitir, transferir ou atualizar o título de eleitor é 6 de maio de 2026. Após essa data, o sistema será bloqueado até o término das eleições gerais, impedindo novos atendimentos.





Quem não estiver com a situação regularizada ficará impossibilitado de votar no pleito de outubro. A regularização pode ser feita de forma digital, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente nos cartórios eleitorais.





Para realizar o procedimento, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. No caso de homens com mais de 18 anos, também é exigida a comprovação de quitação com o serviço militar.





A obrigatoriedade do voto vale para cidadãos entre 18 e 70 anos. Já para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo.





As eleições gerais de 2026 estão marcadas para o dia 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Via CM7