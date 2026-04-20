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segunda-feira, 20 de abril de 2026

Pai de Juliano Importados é preso pela PMCE na entrada do Quatiguaba, em Tianguá

segunda-feira, abril 20, 2026  Nenhum comentário

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nesta segunda-feira, Sebastião Fernandes Coelho, pai de Juliano, conhecido como “Juliano Importados”. A ação ocorreu na entrada da localidade de Quatiguaba, no município de Tianguá.

De acordo com informações repassadas pela corporação, Sebastião foi localizado enquanto estava em um veículo. Durante a abordagem realizada pela composição policial, a prisão foi efetuada no local, sem maiores intercorrências.

A ocorrência faz parte das ações de segurança desenvolvidas na região da Serra da Ibiapaba, intensificando o combate à criminalidade.

Em instantes, serão divulgadas mais informações por meio de uma entrevista com o tenente J. Menezes, responsável pelo comando da 1ª Companhia do 27º Batalhão da Polícia Militar em Tianguá, que trará detalhes sobre a operação e os desdobramentos do caso. Vita TV Ibiapaba

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