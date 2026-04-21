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terça-feira, 21 de abril de 2026

HOJE tem Guarany x Atlético Cearense, no Junco

terça-feira, abril 21, 2026  Nenhum comentário

O Guarany Sporting Club informa sobre a venda de ingressos para a partida marcada para esta terça-feira (21/4), às 17h, no Estádio do Junco, contra o Atlético Cearense, válida pelo Campeonato Cearense Série B.

Os ingressos estarão disponíveis com os seguintes valores:

* Arquibancada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
* Geral: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
* Visitante: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Os ingressos poderão ser adquiridos a partir das 13h, na bilheteria do estádio.

O clube destaca que as vendas estão sujeitas à disponibilidade de cada setor. Pagamentos realizados em cartões de crédito ou débito podem sofrer acréscimo referente à taxa da maquineta.


Política de gratuidades

O Guarany também reforça os critérios para acesso gratuito ao estádio:

* Idosos (a partir de 65 anos): retirada antecipada do ingresso no estádio, das 10h às 11h da manhã do dia do jogo, mediante apresentação de documento oficial com foto;
* Crianças menores de 12 anos: acesso permitido mediante acompanhamento dos pais ou responsáveis, com apresentação de documento oficial na portaria, a partir das 15h;
* Policiais militares, civis, bombeiros militares e guardas municipais: devem apresentar identificação funcional válida e estar uniformizado (quando aplicável) ou com credencial de serviço ativa;
* Profissionais de imprensa esportiva credenciados pela APCDEC: acesso conforme controle realizado pela própria associação.

O Guarany Sporting Club reforça o convite para que o torcedor compareça e apoie a equipe em mais um importante compromisso na competição.

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