HOJE tem Guarany x Atlético Cearense, no Junco

O Guarany Sporting Club informa sobre a venda de ingressos para a partida marcada para esta terça-feira (21/4), às 17h, no Estádio do Junco, contra o Atlético Cearense, válida pelo Campeonato Cearense Série B.





Os ingressos estarão disponíveis com os seguintes valores:





* Arquibancada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

* Geral: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

* Visitante: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)





Os ingressos poderão ser adquiridos a partir das 13h, na bilheteria do estádio.





O clube destaca que as vendas estão sujeitas à disponibilidade de cada setor. Pagamentos realizados em cartões de crédito ou débito podem sofrer acréscimo referente à taxa da maquineta.









Política de gratuidades





O Guarany também reforça os critérios para acesso gratuito ao estádio:





* Idosos (a partir de 65 anos): retirada antecipada do ingresso no estádio, das 10h às 11h da manhã do dia do jogo, mediante apresentação de documento oficial com foto;

* Crianças menores de 12 anos: acesso permitido mediante acompanhamento dos pais ou responsáveis, com apresentação de documento oficial na portaria, a partir das 15h;

* Policiais militares, civis, bombeiros militares e guardas municipais: devem apresentar identificação funcional válida e estar uniformizado (quando aplicável) ou com credencial de serviço ativa;

* Profissionais de imprensa esportiva credenciados pela APCDEC: acesso conforme controle realizado pela própria associação.



