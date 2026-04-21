Dois corpos são encontrados crivados de bala dentro de cercado, em Varjota

Os policiais suspeitam que a dupla possa ter sido executada em outro local e desovadas ali.

Dois jovens foram encontrados mortos na madrugada desta terça-feira (21), na localidade de Angelim, zona rural de Varjota. Os corpos estavam dentro de um cercado, com marcas de violência e crivados de bala.





Por volta da meia-noite, a Polícia Militar foi acionada com a informação dos achados de cadáveres próximo a entrada da comunidade, diligenciaram, no entanto, nada encontraram. Cerca de uma hora depois, em uma nova varredura, localizaram as vítimas ao lado de uma moto Honda Bros abandonada, com queixa de roubo.





Tratam-se de Rauan Vitor de Araújo Venâncio, 17, morador de Guaraciaba do Norte, e Kauan Renaldy Moura da Silva, 18, residente na localidade Contendas, em Varjota. Os policiais suspeitam que a dupla possa ter sido executada em outro local e desovadas ali.





Rauan Vitor já havia sido citado em investigações relacionadas a crimes recentes na região, incluindo um homicídio em janeiro deste ano na cidade de Independência e por último, foi apreendido em fevereiro numa ação em Monsenhor Tabosa, quando se deslocava para juntar-se a outros comparsas lá.





Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao núcleo da Perícia Forense em Sobral.





Via portal A Voz Sta Quitéria