SINE/IDT divulga vagas de emprego em Sobral; confira

Vagas disponíveis
- Açougueiro – 02 vagas
- Agente de vendas de serviços – 01 vaga
- Ajudante de cozinha – 01 vaga
- Atendente de balcão de café – 01 vaga
- Atendente de padaria – 01 vaga
- Auxiliar administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de cozinha – 04 vagas
- Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
- Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
- Confeiteiro – 02 vagas
- Consultor de vendas – 03 vagas
- Cozinheiro geral – 02 vagas
- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 01 vaga
- Eletricista auxiliar – 01 vaga
- Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
- Engenheiro civil – 01 vaga
- Gerente de produção – 01 vaga
- Gerente de supermercado – 01 vaga
- Gestor de manutenção – 01 vaga
- Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
- Marceneiro – 02 vagas
- Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
- Motorista carreteiro – 02 vagas
- Motorista de automóveis – 01 vaga
- Motorista entregador – 01 vaga
- Operador de caixa – 01 vaga
- Pedreiro – 60 vagas
- Perfumista – 01 vaga
- Preparador físico – 01 vaga
- Recepcionista atendente – 01 vaga
- Representante comercial autônomo – 01 vaga
- Representante técnico de vendas – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Sommelier de vinho – 01 vaga
- Técnico de manutenção elétrica de máquina – 01 vaga
- Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
- Vendedor de consórcio – 01 vaga
- Vendedor interno – 01 vaga
Total: 413 vagas
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
- Auxiliar administrativo – 02 vagas
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06 vagas
Total: 08 vagas
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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