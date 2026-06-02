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terça-feira, 2 de junho de 2026

SINE/IDT divulga vagas de emprego em Sobral; confira

terça-feira, junho 02, 2026  Nenhum comentário

Vagas disponíveis

  • Açougueiro – 02 vagas
  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga
  • Ajudante de cozinha – 01 vaga
  • Atendente de balcão de café – 01 vaga
  • Atendente de padaria – 01 vaga
  • Auxiliar administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de cozinha – 04 vagas
  • Auxiliar de linha de produção – 07 vagas
  • Auxiliar de marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de mecânico de autos – 01 vaga
  • Confeiteiro – 02 vagas
  • Consultor de vendas – 03 vagas
  • Cozinheiro geral – 02 vagas
  • Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 01 vaga
  • Eletricista auxiliar – 01 vaga
  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
  • Engenheiro civil – 01 vaga
  • Gerente de produção – 01 vaga
  • Gerente de supermercado – 01 vaga
  • Gestor de manutenção – 01 vaga
  • Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 01 vaga
  • Marceneiro – 02 vagas
  • Mecânico de manutenção de ônibus – 01 vaga
  • Motorista carreteiro – 02 vagas
  • Motorista de automóveis – 01 vaga
  • Motorista entregador – 01 vaga
  • Operador de caixa – 01 vaga
  • Pedreiro – 60 vagas
  • Perfumista – 01 vaga
  • Preparador físico – 01 vaga
  • Recepcionista atendente – 01 vaga
  • Representante comercial autônomo – 01 vaga
  • Representante técnico de vendas – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Sommelier de vinho – 01 vaga
  • Técnico de manutenção elétrica de máquina – 01 vaga
  • Trabalhador polivalente da confecção de calçados – 300 vagas
  • Vendedor de consórcio – 01 vaga
  • Vendedor interno – 01 vaga

Total: 413 vagas

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

  • Auxiliar administrativo – 02 vagas
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas – 06 vagas

Total: 08 vagas

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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