Indígena tem perfil no Instagram suspenso após criticar Lula: “velho safado”

O influenciador indígena Daldeia gerou grande repercussão nas redes sociais ao afirmar que teve seu perfil no Instagram derrubado após publicar um vídeo em que aparece consumindo carne de paca, prática considerada tradicional em diversas comunidades indígenas. O caso rapidamente ultrapassou o campo da moderação de conteúdo e passou a mobilizar discussões de cunho cultural e político.





Ao comentar o ocorrido, o criador criticou o que classificou como “dois pesos e duas medidas” por parte das plataformas digitais. Em um novo vídeo, ele questiona se a mesma regra seria aplicada a outras figuras públicas, mencionando diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva.





A crítica faz referência a um episódio recente, no domingo de Páscoa, quando Janja publicou nas redes um vídeo mostrando o preparo de carne de paca durante um almoço ao lado do presidente. A postagem também gerou repercussão, já que envolve o consumo de um animal silvestre, frequentemente associado a regras e restrições ambientais, ampliando o debate entre tradição cultural e legislação.



