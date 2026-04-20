Latrocínio no Piauí: ex-vereador é investigado e segue foragido após operação policial

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí cumpriu, nesta segunda-feira (19), cinco mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios de Barras (PI) e Tianguá (CE). A ação investiga o latrocínio que vitimou o idoso Antônio Pereira de Carvalho, de 77 anos, no dia 5 de abril, na zona rural de Batalha.





Entre os investigados estão o ex-vereador de Tianguá, Juliano Magalhães Coelho, e seu pai, Sebastião Fernandes Coelho. Segundo a polícia, ambos estão foragidos. Equipes estiveram na residência do ex-parlamentar e também em um estabelecimento comercial ligado a ele, mas não conseguiram localizá-lo.





De acordo com as investigações, os suspeitos chegaram à propriedade se passando por compradores de madeira, renderam a vítima — que foi amarrada e amordaçada — e levaram um cofre com cerca de R$ 500 mil. O idoso foi encontrado sem vida pouco tempo depois. O laudo pericial apontou infarto agudo do miocárdio, provocado pelo estresse da ação criminosa.





O caminhão da vítima, utilizado na fuga, foi localizado incendiado no dia seguinte, às margens da PI-110, o que indica uma tentativa de destruição de provas. A polícia também apura que houve planejamento prévio, com visitas ao local dias antes do crime.





Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidas armas de fogo, munições, aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. As investigações continuam com o objetivo de localizar os suspeitos e aprofundar a responsabilização de todos os envolvidos.



