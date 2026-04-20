OPORTUNIDADE: UFCA prossegue com inscrições para concurso público de professor

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) prossegue inscrevendo para concurso público que oferece oito vagas para professor do magistério superior, em oito setores de estudo.





Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponível na ( Plataforma Forms/UFCA (Edital nº 20/2026 – Formulário de Inscrição) , até 24 de abril. A taxa de inscrição custa entre R$ 240,00 e R$ 358,00 – a depender do setor de estudo.





Conforme o Edital Nº 20/2026, os candidatos aprovados serão admitidos na instituição como professor assistente (classe A), com regime de trabalho de 40h semanais.





As vagas exigem dedicação exclusiva (impede o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, salvo exceções previstas na legislação), com exceção do setor de estudo Clínica Geral/Cirurgia Digestiva/Internato/Anatomia.





Somados o vencimento básico, a retribuição por titulação e o auxílio-alimentação, a remuneração total prevista será de R$ 14.945,95 mensais (doutores) e R$10.787,78 mensais (mestres).





A distribuição do quantitativo de vagas afirmativas (para negros, indígenas, quilombolas ou para pessoas com deficiência) será definido após o término das inscrições, por meio de sorteio público. Esse sorteio incidirá apenas nos setores de estudos em que houver pessoas inscritas dentro do perfil de beneficiários dessas vagas.





Vagas e Setores





As vagas oferecidas pelo edital são para os seguintes setores de estudo:





*Campus Barbalha





Clínica Geral/Cirurgia Digestiva/Internato/Anatomia (1) Requisitos: graduação em medicina, mestrado em cirurgia geral e doutorado em cirurgia geral





*Campus Juazeiro do Norte





Auditoria e Perícia (1) Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou em contabilidade





Contabilidade Gerencial (1) Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou contabilidade





Contabilidade Societária (1) Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou contabilidade





Contabilidade Tributária e Prática Contábil (1) Requisitos: graduação em ciências contábeis e doutorado em administração ou contabilidade





Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (1) Requisitos: graduação em museologia, ou conservação e restauração, ou arqueologia e preservação patrimonial, ou história; e mestrado em conservação e restauração, ou preservação de acervos da ciência e tecnologia, ou preservação do patrimônio cultural, ou museologia, ou preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências da saúde, ou artes plásticas





Sistemas Computacionais (1) Requisitos: graduação em computação ou áreas afins e doutorado em computação ou áreas afins





Epistemologia (1) Requisitos: doutorado em filosofia





O cronograma de atividades e outros documentos relacionados ao edital lançado estão disponíveis na página dedicada ao concurso, no Portal da UFCA. S





SERVIÇO



