SINE/IDT de Sobral divulga 84 vagas de emprego nesta segunda, dia 20

O SINE/IDT de Sobral está com 84 vagas de emprego abertas, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a Pessoas com Deficiência (PcD), ampliando o acesso ao mercado de trabalho na região.

🔹 Vagas para o público em geral (41 vagas)

Entre os destaques estão oportunidades para:

Açougueiro (03)

Agente funerário (01)

Analista contábil (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de lanchonete (01)

Atendente de lojas (01)

Auxiliar administrativo (01)

Balconista de açougue (04)

Confeiteiro (01)

Consultor de vendas (05)

Cozinheiro geral (02)

Cuidador de idosos domiciliar (01)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico (01)

Enfermeiro (01)

Estoquista (01)

Garçom (01)

Impressor gráfico manual (01)

Marceneiro (01)

Operador de caixa (01)

Operador de vendas (02)

Recepcionista atendente (01)

Recepcionista em geral (01)

Salgadeiro (01)

Subgerente de loja (01)

Supervisor de vendas (01)

Técnico de operações de telecomunicações (01)

Técnico de refrigeração (01)

Vendedor interno (01)

Vendedor pracista (01)

🔹 Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 43 vagas

As oportunidades exclusivas para PcD incluem:

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de estoque (01)

Auxiliar de limpeza (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

Empacotador (01)

Operador de caixa (01)

Repositor em supermercados (01)

Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)

Vendedor interno (01)