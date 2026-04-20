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segunda-feira, 20 de abril de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga 84 vagas de emprego nesta segunda, dia 20

segunda-feira, abril 20, 2026  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral está com 84 vagas de emprego abertas, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a Pessoas com Deficiência (PcD), ampliando o acesso ao mercado de trabalho na região.

🔹 Vagas para o público em geral (41 vagas)

Entre os destaques estão oportunidades para:

  • Açougueiro (03)
  • Agente funerário (01)
  • Analista contábil (01)
  • Assessor de microcrédito (01)
  • Atendente de lanchonete (01)
  • Atendente de lojas (01)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Balconista de açougue (04)
  • Confeiteiro (01)
  • Consultor de vendas (05)
  • Cozinheiro geral (02)
  • Cuidador de idosos domiciliar (01)
  • Eletricista auxiliar (01)
  • Empregado doméstico (01)
  • Enfermeiro (01)
  • Estoquista (01)
  • Garçom (01)
  • Impressor gráfico manual (01)
  • Marceneiro (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Operador de vendas (02)
  • Recepcionista atendente (01)
  • Recepcionista em geral (01)
  • Salgadeiro (01)
  • Subgerente de loja (01)
  • Supervisor de vendas (01)
  • Técnico de operações de telecomunicações (01)
  • Técnico de refrigeração (01)
  • Vendedor interno (01)
  • Vendedor pracista (01)

🔹 Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 43 vagas

As oportunidades exclusivas para PcD incluem:

  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de estoque (01)
  • Auxiliar de limpeza (01)
  • Auxiliar de linha de produção (30)
  • Empacotador (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Repositor em supermercados (01)
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
  • Vendedor interno (01)
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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