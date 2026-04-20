SINE/IDT de Sobral divulga 84 vagas de emprego nesta segunda, dia 20

O SINE/IDT de Sobral está com 84 vagas de emprego abertas, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são destinadas ao público em geral e também a Pessoas com Deficiência (PcD), ampliando o acesso ao mercado de trabalho na região.
🔹 Vagas para o público em geral (41 vagas)
Entre os destaques estão oportunidades para:
- Açougueiro (03)
- Agente funerário (01)
- Analista contábil (01)
- Assessor de microcrédito (01)
- Atendente de lanchonete (01)
- Atendente de lojas (01)
- Auxiliar administrativo (01)
- Balconista de açougue (04)
- Confeiteiro (01)
- Consultor de vendas (05)
- Cozinheiro geral (02)
- Cuidador de idosos domiciliar (01)
- Eletricista auxiliar (01)
- Empregado doméstico (01)
- Enfermeiro (01)
- Estoquista (01)
- Garçom (01)
- Impressor gráfico manual (01)
- Marceneiro (01)
- Operador de caixa (01)
- Operador de vendas (02)
- Recepcionista atendente (01)
- Recepcionista em geral (01)
- Salgadeiro (01)
- Subgerente de loja (01)
- Supervisor de vendas (01)
- Técnico de operações de telecomunicações (01)
- Técnico de refrigeração (01)
- Vendedor interno (01)
- Vendedor pracista (01)
🔹 Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 43 vagas
As oportunidades exclusivas para PcD incluem:
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de estoque (01)
- Auxiliar de limpeza (01)
- Auxiliar de linha de produção (30)
- Empacotador (01)
- Operador de caixa (01)
- Repositor em supermercados (01)
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
- Vendedor interno (01)
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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