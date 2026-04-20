Atirador mata oito crianças nos Estados Unidos; sete eram filhos

Um atirador matou oito crianças durante a madrugada deste domingo (19) no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Segundo a polícia de Shreveport, sete das vítimas fatais eram filhas do próprio suspeito.





Ao todo, dez pessoas foram baleadas em três locais diferentes, com vítimas que tinham idades entre 1 e 12 anos. O autor dos disparos fugiu em um carro roubado após cometer os crimes.





O suspeito morreu após ser perseguido e baleado por policiais que tentavam realizar a captura. A Polícia Estadual da Louisiana foi acionada para investigar as cenas do crime e coletar evidências.





Este caso é considerado o tiroteio em massa mais letal registrado no país desde janeiro de 2024. No ano passado, os Estados Unidos contabilizaram um total de 407 incidentes dessa natureza.





As autoridades locais ainda trabalham para reunir detalhes sobre a motivação e a dinâmica dos ataques. Os investigadores buscam esclarecer a sequência dos fatos ocorridos nas diferentes residências atacadas.





Fonte: Pleno News