Ex-miss é assassinada a tiros pela própria sogra que tinha ciúmes do filho

A morte da ex-miss mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 anos, provocou forte repercussão após a divulgação de um vídeo que registra o momento do crime dentro de seu apartamento, na região de Polanco, na Cidade do México.





O caso ocorreu no dia 15 de abril. Segundo as primeiras informações, a jovem foi atingida por disparos de arma de fogo dentro do imóvel. A principal suspeita é a sogra da vítima, Erika María, que ainda não foi presa.





De acordo com o jornal El Universal, o crime só veio à tona no dia seguinte, quando policiais perceberam a movimentação de peritos no local. A investigação confirmou que a ocorrência já havia sido denunciada ao Ministério Público pelo marido da vítima, que apontou a própria mãe como autora dos disparos.





Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo jornalista Carlos Jiménez, mostram Carolina conversando com a sogra na sala do apartamento. Em seguida, as duas seguem para um dos quartos.





Pouco depois, é possível ouvir ao menos seis tiros, seguidos de um grito. Na sequência, o marido surge carregando o filho do casal, um bebê de 8 meses, e questiona a mãe: “O que foi isso? O que você fez?”. A mulher responde: “Nada, ela me irritou”.





Natural de Ensenada, Carolina Flores ganhou projeção em 2017 ao conquistar o título de Miss Teen Universe Baja California, representando o estado em uma etapa nacional. Antes disso, já havia vencido concursos locais em sua cidade natal.





Até o momento, não há confirmação de prisões relacionadas ao caso, que segue sob investigação das autoridades mexicanas.



