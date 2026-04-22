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quarta-feira, 22 de abril de 2026

Colisão frontal na CE-179 deixa mulher morta e motorista embriagado preso em flagrante em Groaíras/CE

quarta-feira, abril 22, 2026  Nenhum comentário

Na manhã desta quarta-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado na CE-179, rodovia que liga Sobral ao município de Groaíras. A colisão frontal entre veículos resultou na morte de uma mulher de 53 anos.

A vítima, identificada como Maria Alves Ximenes Guimarães, 53 anos, natural de Groaíras, chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Groaíras. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e veio a óbito.

De acordo com informações apuradas, o condutor do outro veículo envolvido no acidente apresentava sinais de embriaguez. A suspeita foi confirmada após a realização do teste do etilômetro.

O motorista foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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