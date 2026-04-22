SINE/IDT de Sobral anuncia 80 vagas de emprego com oportunidades para diversas áreas e PCD

O Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Sobral divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho, somando 80 vagas disponíveis, incluindo ampla oferta para pessoas com deficiência (PCD).
📌 Vagas gerais (36 oportunidades)
Entre as ocupações ofertadas, destacam-se funções em diversas áreas, desde serviços operacionais até cargos técnicos e administrativos. Confira algumas das principais:
- Açougueiro (01)
- Agente funerário (01)
- Analista contábil (01)
- Assessor de microcrédito (01)
- Atendente de lojas (01)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de limpeza (01)
- Balconista de açougue (01)
- Confeiteiro (01)
- Consultor de vendas (05)
- Costurador de calçados (02)
- Cozinheiro geral (01)
- Cuidador de idosos (01)
- Eletricista auxiliar (01)
- Empregado doméstico (01)
- Enfermeiro (01)
- Estoquista (01)
- Garçom (01)
- Marceneiro (01)
- Motofretista (01)
- Operador de caixa (02)
- Recepcionista (02 no total)
- Salgadeiro (01)
- Subgerente de loja (01)
- Supervisor de vendas (01)
- Técnico de enfermagem (01)
- Técnico em telecomunicações (01)
- Técnico de refrigeração (01)
- Vendedor interno (01)
♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 44 oportunidades
O SINE/IDT também reforça seu compromisso com a inclusão, disponibilizando um número significativo de vagas exclusivas para PCD:
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de estoque (01)
- Auxiliar de limpeza (01)
- Auxiliar de linha de produção (30)
- Empacotador (01)
- Operador de caixa (01)
- Repositor em supermercados (01)
- Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
- Vendedor interno (02)
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