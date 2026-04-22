CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 22 de abril de 2026

SINE/IDT de Sobral anuncia 80 vagas de emprego com oportunidades para diversas áreas e PCD

quarta-feira, abril 22, 2026  Nenhum comentário

O Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Sobral divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho, somando 80 vagas disponíveis, incluindo ampla oferta para pessoas com deficiência (PCD).

📌 Vagas gerais (36 oportunidades)

Entre as ocupações ofertadas, destacam-se funções em diversas áreas, desde serviços operacionais até cargos técnicos e administrativos. Confira algumas das principais:

  • Açougueiro (01)
  • Agente funerário (01)
  • Analista contábil (01)
  • Assessor de microcrédito (01)
  • Atendente de lojas (01)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de limpeza (01)
  • Balconista de açougue (01)
  • Confeiteiro (01)
  • Consultor de vendas (05)
  • Costurador de calçados (02)
  • Cozinheiro geral (01)
  • Cuidador de idosos (01)
  • Eletricista auxiliar (01)
  • Empregado doméstico (01)
  • Enfermeiro (01)
  • Estoquista (01)
  • Garçom (01)
  • Marceneiro (01)
  • Motofretista (01)
  • Operador de caixa (02)
  • Recepcionista (02 no total)
  • Salgadeiro (01)
  • Subgerente de loja (01)
  • Supervisor de vendas (01)
  • Técnico de enfermagem (01)
  • Técnico em telecomunicações (01)
  • Técnico de refrigeração (01)
  • Vendedor interno (01)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 44 oportunidades

O SINE/IDT também reforça seu compromisso com a inclusão, disponibilizando um número significativo de vagas exclusivas para PCD:

  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de estoque (01)
  • Auxiliar de limpeza (01)
  • Auxiliar de linha de produção (30)
  • Empacotador (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Repositor em supermercados (01)
  • Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)
  • Vendedor interno (02)

📊 Total de vagas: 80

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 