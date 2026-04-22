SINE/IDT de Sobral anuncia 80 vagas de emprego com oportunidades para diversas áreas e PCD

O Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Sobral divulgou uma nova lista de oportunidades de trabalho, somando 80 vagas disponíveis, incluindo ampla oferta para pessoas com deficiência (PCD).

📌 Vagas gerais (36 oportunidades)

Entre as ocupações ofertadas, destacam-se funções em diversas áreas, desde serviços operacionais até cargos técnicos e administrativos. Confira algumas das principais:

Açougueiro (01)

Agente funerário (01)

Analista contábil (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de lojas (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de limpeza (01)

Balconista de açougue (01)

Confeiteiro (01)

Consultor de vendas (05)

Costurador de calçados (02)

Cozinheiro geral (01)

Cuidador de idosos (01)

Eletricista auxiliar (01)

Empregado doméstico (01)

Enfermeiro (01)

Estoquista (01)

Garçom (01)

Marceneiro (01)

Motofretista (01)

Operador de caixa (02)

Recepcionista (02 no total)

Salgadeiro (01)

Subgerente de loja (01)

Supervisor de vendas (01)

Técnico de enfermagem (01)

Técnico em telecomunicações (01)

Técnico de refrigeração (01)

Vendedor interno (01)

♿ Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – 44 oportunidades

O SINE/IDT também reforça seu compromisso com a inclusão, disponibilizando um número significativo de vagas exclusivas para PCD:

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de estoque (01)

Auxiliar de limpeza (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

Empacotador (01)

Operador de caixa (01)

Repositor em supermercados (01)

Trabalhador da extração de pedras abrasivas (06)

Vendedor interno (02)