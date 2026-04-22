Novas regras do Minha Casa, Minha Vida ampliam acesso ao financiamento imobiliário

As novas regras de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida passam a valer a partir desta quarta-feira (22/4), com mudanças nos limites de renda e no valor dos imóveis financiados.





Com a atualização, as faixas de renda ficam definidas da seguinte forma: até R$ 3,2 mil (faixa 1), até R$ 5 mil (faixa 2), até R$ 9,6 mil (faixa 3) e até R$ 13 mil (faixa 4). Também houve reajuste no valor máximo dos imóveis: na faixa 3, o limite sobe para R$ 400 mil, enquanto na faixa 4 chega a R$ 600 mil.





As alterações foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS e contam com reforço de recursos do Fundo Social, que deve destinar cerca de R$ 31 bilhões ao programa.





Segundo o governo federal, a expectativa é ampliar o acesso à moradia, beneficiando aproximadamente 87,5 mil famílias com juros reduzidos. Além disso, a projeção inclui a entrada de 31,3 mil novas famílias na faixa 3 e outras 8,2 mil na faixa 4.



