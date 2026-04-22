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quarta-feira, 22 de abril de 2026

Novas regras do Minha Casa, Minha Vida ampliam acesso ao financiamento imobiliário

quarta-feira, abril 22, 2026  Nenhum comentário

As novas regras de financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida passam a valer a partir desta quarta-feira (22/4), com mudanças nos limites de renda e no valor dos imóveis financiados.

Com a atualização, as faixas de renda ficam definidas da seguinte forma: até R$ 3,2 mil (faixa 1), até R$ 5 mil (faixa 2), até R$ 9,6 mil (faixa 3) e até R$ 13 mil (faixa 4). Também houve reajuste no valor máximo dos imóveis: na faixa 3, o limite sobe para R$ 400 mil, enquanto na faixa 4 chega a R$ 600 mil.

As alterações foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS e contam com reforço de recursos do Fundo Social, que deve destinar cerca de R$ 31 bilhões ao programa.

Segundo o governo federal, a expectativa é ampliar o acesso à moradia, beneficiando aproximadamente 87,5 mil famílias com juros reduzidos. Além disso, a projeção inclui a entrada de 31,3 mil novas famílias na faixa 3 e outras 8,2 mil na faixa 4.

A equipe técnica estima impacto de R$ 500 milhões em subsídios e cerca de R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional, fortalecendo o setor e ampliando as possibilidades de financiamento para a população. Via Sobral em Revista

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